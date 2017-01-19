Bozdağ ile Gök'ün fotoğrafına Kılıçdaroğlu'ndan açıklama

Kılıçdaroğlu katıldığı bir canlı yayın programında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, sosyal medyada çok tartışılan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile CHP milletvekili Levent Gök'ün samimi fotoğrafının hikayesini de anlattı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuyla ilgili açıklaması şöyle:

"Bu fotoğrafın öyküsü şu. Ben oyumu kullandım geliyordum. Levent bey Adalet Bakanı'na dönerek 'Sayın bakan neden açık oy kullandını?' dedi. Sayın Bakan da Levent Bey'in elini tutarak 'Açık oy kullanmadım. Ne oyu kullandığımı siz de biliyorsunuz.' dedi. Bu o anda çekilmiş bir fotoğraf."

Kemal Kılıçdaroğlu'nun hikayesini anlattığı fotoğraf karesi özellikle CHP tabanı tarafından sert bir şekilde eleştirilmişti.