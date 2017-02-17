28 Şubat'ın ilk mağdurundan "HAYIR" açıklaması!

28 Şubat döneminde başörtüsü taktığı gerekçesiyle avukatlık stajı durdurulan, dönemin sembol isimlerinden Melahat Akgün, iktidarın politikalarını eleştirerek referandumda, "hayır" oyu vereceğini açıkladı.

İzmir 9 Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdikten sonra stajını tamamlamak için savcılıkta göreve başlayan Melahat Akgün, savcı tarafından başörtülü bir şekilde görev yapamayacağı konusunda uyarıldı. Kanunda böyle bir yasa olmadığını belirten Akgün, görevine devam etti. Bunun üzerine Barolar Birliği’ne şikâyet edildi. Baroda ifadesi alınan Akgün’e meslek kuralları gereği başını açması söylendi. Akgün söyleneni yerine getirmeyince Baro’dan kaydı silindi.

Türkiye Barolar Birliği’ne başvuran Akgün ile o dönem Türkiye Barolar Birliği’nin başkanlığını yapan Önder Sav arasında bir hukuk mücadelesi başladı. Önder Sav, Akgün hakkında verilen kararı tasdik için Adalet Bakanlığı’na gönderdi, ancak Bakanlık kararı onaylamayarak geri gönderdi ve Akgün’ün başörtülü çalışabileceği yönünde hükmetti. Bunun üzerine Barolar Birliği kararı kabul etmeyip İdare Mahkemesi’ne dava açtı. 20 yıl önce ‘olamaz’ demişti İdare mahkemesi de Akgün’ün lehine karar verince Barolar Birliği, dosyayı Danıştay’a götürdü. Danıştay 8. Dairesi ise 05 Temmuz 1993 tarihinde ‘İlgililerin uyarmalarına karşın türbanlı olarak staja devam eden stajyerin bu davranışının laik hukuk devleti ilkesine aykırı, avukatlık mesleği ile bağdaşmaz nitelikte ve yasadaki avukatlığa engel durum oluşturur” diyerek İdare Mahkemesi kararını bozdu ve Akgün’ün stajına son verdi.

Bunları başörtüsü konusundaki haklı mücadelesinde yaşayan Av. Melehat Akgün sosyal medya hesabından "

Kimse başörtüsü üzerinden siyaset yapmasın, başörtüsü yasağı yanlıştı, mücadele ettik yıllarca.

Başörtüsü üzerinden siyaset yapmak, başörtüsü üzerinden prim yapmak, başörtüsünü sahiplenmek kimsenin haddi değil!

Partiler gelir geçer İnsanlar da fanidir.

Ayetler Kıyamete kadar hüküm sürecektir. Başörtüsü yasağı gibi Başkanlık sistemi ve Anayasa değişiklik metni Türkiye gerçeklerine uygun değildir.

Başörtüyüm "HAYIR" diyorum." diyerek , son günlerde başörtülü olduğu için saldırıya uğradığını söylen genç kıza dikkat çekti.



