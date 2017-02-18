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Erdoğan: "'hayır' şerre rızadır'

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Erdoğan: "'hayır' şerre rızadır'
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Bahreyn, Suudi Arabistan ve Katar ziyareti dönüşü gazetecilere, anayasa referandumu için, ‘hayır’ oyu verecekler için, “Şerre rıza şerdir” nitelemesi yaptı.

Hürriyet'ten Vahap Munyar'ın haberine göre "Partili cumhurbaşkanına geçişin ön adımı o süreçte olabilir. Referandum hayırlısıyla ‘Evet’le neticelendikten sonra, bizim partiye kayıt olma imkânımız doğacaktır" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Bahçeli’nin ifade ettiği gibi fiili durumun hukukileştirilmesiyle de artık toplumun buna hazır hale gelmesi önem arz ediyor" ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"'HAYIR' ŞERRE RIZADIR"

Kimlerin “Hayır” dediğine elbette bakmak durumundayız. “Hayır” diyenlerin safında kimler var? Mesela dağ, “Hayır’ diyor. Onların desteğiyle parlamentoya girmiş olan HDP de ‘Hayır’ diyor.Peki, CHP bunlarla beraber hareket etmiyor mu? Ediyor. Dolayısıyla beraber hareket ettiklerine göre ben burada şerre rızanın şer olduğuna, kötülük olduğuna inanıyorum. Benim için “evet” ve “hayır” demenin arasındaki fark bu kadar net ortadadır.

"BAHÇELİ'NİN İFADE ETTİĞİ GİBİ..."

Partili cumhurbaşkanına geçişin ön adımı o süreçte olabilir. Referandum hayırlısıyla ‘Evet’le neticelendikten sonra, bizim partiye kayıt olma imkânımız doğacaktır. Sayın Bahçeli’nin ifade ettiği gibi fiili durumun hukukileştirilmesiyle de artık toplumun buna hazır hale gelmesi önem arz ediyor.

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