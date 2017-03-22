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ABD ve PYD, Rakka'ya paraşütle asker indirdi

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ABD ve PYD, Rakka'ya paraşütle asker indirdi
ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun, Suriye'de Rakka'ya bağlı Tabka yakınlarına paraşütle Amerikan askeri ve YPG öncülüğündeki SDG'lileri indirdiği bildirildi.

Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'nin ana bileşeni olduğu SDG'nin yaptığı açıklamayı Reuters duyurdu.

Reuters'ın haberine göre, Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) sosyal medyada yayımladığı açıklamada, operasyonun amacının, stratejik Tabka bölgesinin ele geçirilmesi  ve rejim güçlerinin bu yönde ilerlemesinin engellenmesi olduğu belirtildi.

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