ABD yasağı kesinleşti; Türkiye de var

THY, İstanbul'un da aralarında bulunduğu 10 şehirden ABD'ye yapılacak direkt uçuşlarda yolcuların yanlarına cep telefonu dışında tablet, dizüstü bilgisayar ve başkaca elektronik cihazları el bagajı olarak almalarına yasak getirildiği haberini doğruladı.

ABD’li bir yetkiliye dayandırılan haberde, geçici yasak kapsamına giren ülke ve şehirler şöyle: Türkiye, İstanbul; Mısır, Kahire; Ürdün, Amman; Kuveyt, Kuveyt; Fas, Kazablanka; Katar, Doha; Suudi Arabistan, Riyad ve Cidde; Birleşik Arap Emirlikleri, Abu Dabi ve Dubai.

Güvenlik tehdidi sonucu verildiği öne sürülen talimatın, bugün yürürlüğe konacağı ve ne kadar süre yürürlükte kalacağı bilinmiyor.

NBC News’ün haberine göre; yasakla ilgili ayrıntılar bugün netleşecek. Haberde, alınan istihbaratlara yönelik düzenli olarak güvenlik kurallarında böylesi değişikliklerin yapıldığı öne sürüldü.

Dizüstü bilgisayarlar ise uzun bir süredir endişe kaynağı. Türkiye’deki havalimanlarında da dizüstü bilgisayarlar aranıyor. Fakat uçuş güvenliği prosedürlerini bilen eski bir yetkili, söz konusu tehdidin ABD için yeni olmadığını söyledi.

THY YASAĞI DOĞRULADI

THY’den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “ABD varışlı seferlerimizde geçerli olmak üzere, cep telefonu veya akıllı telefondan daha büyük elektronik cihazların kabin içinde taşınmaması konusunda ilgili otoritelerce karar alınmıştır. Medikal cihazların hariç tutulduğu uygulama kapsamında elektronik eşyalar uçak altı kargo bölümünde taşınabilmektedir.”