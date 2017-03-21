Bugünkü YENİÇAĞ »

ABD yasağı kesinleşti; Türkiye de var

»
ABD yasağı kesinleşti; Türkiye de var
THY, İstanbul'un da aralarında bulunduğu 10 şehirden ABD'ye yapılacak direkt uçuşlarda yolcuların yanlarına cep telefonu dışında tablet, dizüstü bilgisayar ve başkaca elektronik cihazları el bagajı olarak almalarına yasak getirildiği haberini doğruladı.

ABD’li bir yetkiliye dayandırılan haberde, geçici yasak kapsamına giren ülke ve şehirler şöyle: Türkiye, İstanbul; Mısır, Kahire; Ürdün, Amman; Kuveyt, Kuveyt; Fas, Kazablanka; Katar, Doha; Suudi Arabistan, Riyad ve Cidde; Birleşik Arap Emirlikleri, Abu Dabi ve Dubai.

Güvenlik tehdidi sonucu verildiği öne sürülen talimatın, bugün yürürlüğe konacağı ve ne kadar süre yürürlükte kalacağı bilinmiyor.

NBC News’ün haberine göre; yasakla ilgili ayrıntılar bugün netleşecek. Haberde, alınan istihbaratlara yönelik düzenli olarak güvenlik kurallarında böylesi değişikliklerin yapıldığı öne sürüldü.

Dizüstü bilgisayarlar ise uzun bir süredir endişe kaynağı. Türkiye’deki havalimanlarında da dizüstü bilgisayarlar aranıyor. Fakat uçuş güvenliği prosedürlerini bilen eski bir yetkili, söz konusu tehdidin ABD için yeni olmadığını söyledi.

THY YASAĞI DOĞRULADI

THY’den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “ABD varışlı seferlerimizde geçerli olmak üzere, cep telefonu veya akıllı telefondan daha büyük elektronik cihazların kabin içinde taşınmaması konusunda ilgili otoritelerce karar alınmıştır. Medikal cihazların hariç tutulduğu uygulama kapsamında elektronik eşyalar uçak altı kargo bölümünde taşınabilmektedir.”

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 1
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Günün Karikatürü
    Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
    ÇOK OKUNANLAR
    Rus askeri Afrin'e böyle geldiRus askeri Afrin'e böyle geldiABD yasağı kesinleşti; Türkiye de varABD yasağı kesinleşti; Türkiye de varTürkmenlerden Peşmerge başına cevap gecikmedi!Türkmenlerden Peşmerge başına cevap gecikmedi!BM'yi karıştıran İsrail raporuBM'yi karıştıran İsrail raporuTürkiye kahve anlaşmasından çekildiTürkiye kahve anlaşmasından çekildiABD'den Türkiye dahil 8 ülkeye yasak!ABD'den Türkiye dahil 8 ülkeye yasak!Rusya'dan "PYD ile anlaştılar" iddiasına yalanlamaRusya'dan "PYD ile anlaştılar" iddiasına yalanlamaFBI, Trump hakkında soruşturma başlattıFBI, Trump hakkında soruşturma başlattıDavid Rockefeller hayatını kaybettiDavid Rockefeller hayatını kaybetti44 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü44 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü
    SON HABERLER
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016
    Yeni Çağ Gazetesi
    İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel: (0212) 452 40 40
    Faks: (0212) 452 40 58

    Günün Öne Çıkan Haberleri

    Haber Scripti