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ABD'de özel temsilcisinden YPG'li teröriste taziye mesajı

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ABD'de özel temsilcisinden YPG'li teröriste taziye mesajı
ABD Başkanı Donald Trump'ın terör örgütü IŞİD ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk Twitter'da, Menbiç'te ölen terör örgütü YPG sorumlusu Anan Ebu Emced hakkında taziye mesajı yazdı.

Terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı YPG’nin Menbiç kasabasındaki askeri sorumlusu olan Anan Ebu Emced hakkında Twitter’dan bir mesaj yazan McGurk, Emced'e övgülerde bulundu.

Mesajda, “Ebu Emced ile tanışmış olduğum için onur duyuyorum. IŞİD'e karşı bir savaşçıydı. Burada Menbiç’te kurtarılan anne babasıyla görünüyor. Dün Rakka’da öldü. Huzur içinde yatsın” ifadesini kullandı.

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Yaptığı Türkiye karşıtı açıklamalarla Ankara’nın eleştiri oklarını üzerine çeken McGurk, geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmeye gelen ABD Savunma Bakanı James Mattis’in heyetinde bu yüzden yer almadı.

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