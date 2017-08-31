Amerikan askerleri YPG için çatışmaya girdi

Suriye'nin Menbiç bölgesinde ABD askerlerinin ÖSO'ya karşı terör örgütü PKK/YPG'yi savunmak için çatışmaya girdiği ortaya çıktı.

Suriye'de ABD liderliğindeki IŞİD örgütü karşıtı koalisyonun sözcüsü Albay Ryan Dillon, ülkenin kuzeyindeki Menbiç bölgesinde Türkiye'nin desteklediği muhaliflerin açtığı ateşe karşılık verdiklerini duyurdu.

CNN'e bilgi veren bir askeri kaynak, ABD askerlerinin de hedef alındığını söyledi. Böylece ABD birliklerinin terör örgütü PKK/YPG'yi savunmak için çatışmaya girdiği ortaya çıktı. ÖSO kaynaklarından edinilen bilgilere göre Halep kentinin kuzeyindeki Menbiç kırsalında önceki akşam ABD askerleri ile Türkiye destekli ÖSO grubu Sultan Murat Tümeni ile Cephe Şamiye arasında çatışmalar yaşandı.

Adının açıklanmasını istemeyen ÖSO'ya bağlı Sultan Murat Tümeni'nin komutanı, hedeflerinin ABD askerlerinin olmadığını vurgulayarak şöyle konuştu: "Dün akşam yaşanan çatışmada hedefimiz kesinlikle ABD askerleri değildi. Hedefimiz YPG güçleriydi. YPG, Mare kasabasına ve Azez güneyine havan topları ve füzelerle saldırı yapınca bizde buna misilleme olarak Menbiç kuzeyindeki YPG mevzilerine havan topları, füzeler ve doçkalarla saldırı başlattık. ABD askerleri de YPG güçlerini korumak amacıyla bizim saldırı yaptığımız yere gelmişler. Aldığımız bilgilere göre bizim saldırı yaptığımız yerde ABD askerleri kıl payı kurtulmuş. Zırhlı Personel Taşıyıcı aracının içinde oldukları için ABD askerleri yaralanmamış. Bizim saldırıya karşılık ABD askerleri de bizim olduğumuz alana yani Menbiç'in kuzeyi, Cerablus'un güneyindeki Ayn Dedet bölgesindeki mevzilerimizi ağır silahlarla vurdu. Hava saldırısı olmadı. ABD askerlerinin saldırısı sonucu bizden ölen ve yaralanan olmadı. Sadece mevzilerimiz hasar gördü. Türk askerinin devreye girmesiyle çatışmalar durdu. ABD askerleriyle çatışmaların yaşanmaması için Türk askeri aramızda iletişimi sağlayacak. Çatışmaların önüne engel olacak."