ABD'den göstermelik referandum itirazı

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, peşmerge başı Bazani'ye referandumu erteleme çağrısında bulundu.

Peşmerge başı Barzani'nin haber kaynaklarından yapılan açıklamaya göre Tillerson, Barzani'yi telefonla arayarak 25 Eylül'de yapılması planlanan referandumun ertelenmesini talep etti.

Barzani'nin ise Tillerson'dan ertelenme durumunda ne gibi bir garanti göreceğini sorduğu iddia edildi.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson konuşmada ayrıca peşmergenin Bağdat'a heyet yollamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdiği belirtildi.