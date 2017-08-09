YPG'nin keskin nişancısının kimliği ortaya çıktı

ABD'nin IŞİD ile mücadele bahanesiyle koruduğu ve silah yardımı yaptığıPKK'nın Suriye uzantısı YPG'nin keskin nişancısı da ABD askeri çıktı.

ABD'nin PKK'nın Suriye uzantısı YPG'ye yardımları tüm hızıyla devam ederken terör örgütünün bir keskin niaşancısının daha önce ABD askeri olan 28 yaşındaki Kevin Howard, olduğu ortaya çıktı.

Terör örgütüne IŞİD'le mücadele bahaesiyle sahip çıkan ve tırlar dolusu silah gönderen ABD'nin asker desteği de verdiği bir kez daha gün yüzüne çıkmış oldu.

Yaklaşık 2 ay önce San Fransisco'dan Suriye'ye gelen ve YPG'ye katılan Howard'ın daha önce Los Angeles Times gazetesine verdiği röportajda, "2006-2008 yılları arasında Irak’ta savaştım. Orada arkadaşlarımı kaybettim. Bana göre bu da o savaşın bir devamı” diye konuştuğu ileri sürüldü.