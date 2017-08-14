ABD'nin Kuzey Kore'yle nükleer dansı!

ABD'de Trump iş başına geldikten sonra Kuzey Kore-ABD ve Çin-ABD arasındaki gerilim daha da belirgin hale geldi.

Trump, henüz adayken Kuzey Kore'yi ulusal güvenlik sorunları listesinin başına koymuştu.

Sık sık Kuzey Kore'nin ana ticaret ortağı olan Çin'e Kuzey Kore'yi kontrol altına alma çağrısı yapıyordu.

ABD, Kuzey Kore'yle ilgili ateşten kestaneleri alma görevini Çin'e veriyordu.

Çin ise ABD'nin bu talebini dikkate bile almıyordu.

Kuzey Kore-ABD arasında kedi-fare oyunu!

1953 yılında Kore Savaşı'nın bitmesi iki ülke arasında yalnızca sıcak savaşı sona erdirdi ama düşmanlık hep baki kaldı.

ABD ve Kuzey Kore, 1994 yılında, Pyongyang'ın uluslararası gözlemcilerin Nükleer Silahsızlanma Anlaşması kapsamında, tesislerine girmesine izin vermemesiyle savaşın eşiğine gelmişti.

Savaş tehlikesi diplomatik kanallar aracılığıyla çözüldü ama kriz 23 yıldır devam eden bir kedi-fare oyununa dönüştü.

Kuzey Kore, nükleer silahlardan arınma taahhüdüne uyar gibi gözükse de, bu silahlara sahip olma hedefini her zaman korudu.

Bu süre içinde uluslararası toplum Kuzey Kore'ye nükleer silahsızlanma karşılığında normal ilişkiler teklif ederken, Pyongyang, nükleer silah ve normal ilişki istedi.

Irak'ta Saddam Hüseyin'in ve Libya'da Muammer Kaddafi'nin nükleer silaha sahip olmak istemesi hem bu iki liderin öldürülmesiyle hem de her iki ülkenin fiilen bölünmesiyle sonuçlanmıştı.

ABD aynı politikayı Kuzey Kore için uygulamak istiyordu.

ABD'nin Kuzey Kore için temel politikası, Kuzey Kore'nin nükleer kapasiteye ulaşmasını engellemeye çalışarak, rejimin bu süre içerisinde kendi içinden yıkılmasını sağlamaktı. ABD'nin her türlü çabasına karşı bu mümkün olmadı.

Bugünkü Kuzey Kore Cumhurbaşkanı babasının tedbirli inkâr politikasını, tüm o tedbirli yaklaşımı bir kenara koyarak açıkça nükleer caydırıcılık peşinde olduğunu ortaya koydu.

Trump yönetimi hızla kötüleşen bu durum karşısında, ne yapacağına henüz karar vermiş değil.

Karşılıklı tehditler!

Kuzey Kore füze denemesi yapıyor, ABD buna yaptırımlarla karşılık veriyor.

Kuzey Kore'de intikam yemini yapılıyor, ABD ise olana bitene tahammül edemeyeceğini açıklıyor!

Kuzey Kore yönetimi, nükleer programlarına engel olmak için onaylanan yaptırımlara, "binlerce misli" ile karşılık verileceği tehdidinde bulunuyor.

Donald Trump ise Kuzey Kore'nin tehditlere devam etmesi halinde, "dünyanın daha önce görmediği bir öfke ve ateş" ile yanıt vereceğini açıkladı.

ABD Savunma Bakanı Mattis, Kuzey Kore yönetimine, "Rejimlerinin sonunu getirecek ve halkı yıkıma uğratacak eylemler planlamayı kesme" çağrısı yaptı.

Mattis, "Kuzey Kore kendi kendini izole etmeyi bırakmalı ve nükleer silah yarışından vazgeçmeli" diyor.

Kuzey Kore Pes Etmiyor!

Kuzey Kore yöneticileri Trump'ın tehditlerini "bir avuç saçmalıktan ibaret" olarak nitelendiriyor.

Kuzey Kore, ABD'nin bütün uyarılarına rağmen füze denemelerine devam ediyor. Atılan füzelerden bazıları Japonya açıklarına düşüyor.

Kuzey Kore ordusunun açıklaması çatışmanın çok yakın olduğu izlemini veriyor.

Ordu sözcüleri "Planımızı yapacağız ve Guam'ı vurmak için Başkomutanımızın emrini bekleyeceğiz" diyor.

ABD Başkanı Trump ise Kuzey Kore için "Dünyanın daha önce hiç görmediği gazapla karşı karşıya kalacaklar" açıklamasını yapıyor.

ABD'nin iki şartı!

Füze denemelerinin sonlanması ve nükleer silahlanma hedefinden vazgeçilmesi halinde ABD'nin diyaloğa açık olduğu ifade ediliyor.

ABD, açıkça Kuzey Kore'nin bütün hedeflerini bir kenara bırakmasını istiyor.

Hâlbuki bu iki hedefter Kuzey Kore'nin olmazsa olmazıdır.

Pyongyang'ın bu şartları kabul etmesi ihtimal dahilinde bile görünmüyor.

ABD ile Kuzey Kore arasındaki nükleer dansın çok fazla su götüreceği anlaşılıyor.

Umulur ki, iki dengesiz lider dünyanın başına nükleer bir bela açmaz.