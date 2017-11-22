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Adebayor'dan Türkiye cevabı

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Adebayor'dan Türkiye cevabı
Fransız So Foot dergisine röportaj veren Medipol Başakşehir'in tecrübeli futbolcusu Emmanuel Adebayor, "Türkiye'de terör var. Giderken korkmadın mı?" sorusuna da yanıt verdi.

Medipol Başakşehir'in yıldız oyuncusu Emmanuel Adebayor, Fransız So Foot dergisine röportaj verdi.

Fransız gazetecinin "Türkiye'de terör var. Giderken korkmadın mı?" sorusunu da yanıtlayan tecrübeli futbolcunun cevabı sevenlerinden ve taraftarından alkış aldı.

Adebayor'un o röportajı şöyle:

''Öleceksem, er ya da geç öleceğim. Nerede ve ne zaman bilemeyiz. Arkadaşlarım, stadyum yakınlarında bana dikkat etmemi söyledi. Restorantlara saldırıyorlar. Yemek yemeyelim mi? Havalimanlarına saldırıyorlar. Seyahat etmeyelim mi? Neresi güvende ki? Her sabah kalktığımda Allah'a dua ediyorum ve ruhumu ona teslim ediyorum. Bize Allah yeter. Gerisi önemli değil."

"VAN PERSIE BENİ SEVMEZDİ"

Arsenal'de bir dönem Van Persie ile birlikte forma giyen Togolu golcü, "Arsenal'den ayrılmam çok karışıktı. Ben ayrılmak istemiyordum. Her zaman Şampiyonlar Ligi'nde oynuyorduk. Ancak bir anda Arsene Wenger, beni planları arasında görmediğini söyledi. Çok şaşırmıştım çünkü takımda beni sevmeyen tek kişi Robin van Persie idi. Ben de onu sevmezdim ama sahada profesyonel bir ikili oluyorduk" sözlerini kullandı.

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