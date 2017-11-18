Başakşehir 5 - Galatasaray 1 (Maç Özeti)

Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Başakşehir'le karşılaşan Galatasaray 5-1 mağlup oldu.

Galatasaray, Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Başakşehir'e 5-1'lik skorla mağlup oldu. Galatasaray bu sezon ilk kez kalesinde 5 gol gördü.

MAÇ ÖZETİ

Mücadelenin ilk 5 dakikasında her iki takımda oyuna kontrollü bir şekilde başladı. Başakşehir'de Emre Belözoğlu'nun yokluğunda oyunu Mossoro ve Gökhan üzerinden kurmaya çalışırken, Galatasaray'da ön plana çıkan isim Belhanda oldu.



Maçta 10 dakika geride kalırken oyun sık sık faullerle durdu. İki takım oyuncuları da ikili pozisyonlarda rakiplerine üstünlük sağlamak için sert hareketlerde bulundular.



Karşılaşmanın ilk tehlikeli atağı Gomis'ten geldi. Golcü futbolcu Ndiaye'nin attığı uzun topu Başakşehir ceza sahası önünde topu göğsü ile güzel yumuşattı. Fransız futbolcunun uzaktan çektiği şut az farkla auta çıktı.

Mücadelenin 14 dakikasında bu kez sahneye çıkan golcü oyuncu Başakşehir'de Adebayor oldu. Rakip yarı sahada topla buluşan Adebayor şık bir çalımla Maicon'u geçti. Denayer'i de hızıyla geçmeye çalışan yıldız futbolcu topu biraz aşınca Muslera kalesinden açıldı. Top Adebayor ve Muslera'nın ayaklarına çarparak gol bölgesinden uzaklaştı. Başakşehir bu dakikalarda baskısını arttırdı. Adebayor'un içeri çevirdiği topu Fernando kornere gönderdi.

Maçın 20. dakikasında Galatasaray'da Fernando rakibi Uğur Uçar'a yaptığı sert hareket nedeniyle sarı kart gördü ve Alanyaspor maçında cezalı duruma düştü.

Maçın 25. dakikasında Medipol Başakşehir, Joseph Attamah ile 1-0 öne geçti. Sağ kanattan kazanılan serbest vuruş sonrasında topun başına geçen Edin Visca ortasını yaptı, ceza sahası içinde çok iyi yükselen Joseph Attamah'ın kafa vuruşunda top kalecinin sağından ağlarla buluştu. 1-0

Attamah'ın golü sonrası mücadelede her iki ekip de daha fazla pozisyon bulmaya başladı. 29'da Younes Belhanda'nın kısa pasında topu önünde bulan Tolga Ciğerci uzak mesafeden vurdu, savunmadan seken top kaleci Volkan Babacan'da kaldı.



30. dakikada Sağ taç çizgisi yakınlarından kullanılan serbest vuruşta Younes Belhanda ortaladı, arka direkte yükselen Maicon Roque'nin kafa vuruşunda top çerçeveyi bulmadı. 32'de sağ kanattan Mariano Filho'nun yerden ortasında Bafetimbi Gomis pasını Eren Derdiyok'a aktardı. Eren dar açıdan sert vurdu ancak kaleci Volkan Babacan direk dibinde topa iki hamlede sahip oldu.



Başakşehir golün rahatlığı ile oyunu kontrol etmeye yönelik bir çaba gösterirken Galatasaraylı futbolcuların özellikle atağa kalkerken yaptıkları pas hataları dikkat çekti.

Medipol Başakşehir, Emmanuel Adebayor ile farkı ikiye çıkardı. Orta alanda Gökhan İnler'in kaptığı top sonrasında gelişen Medipol Başakşehir atağında Edin Visca sağ kanattan ortaladı, arka direğe koşu yapan golcü futbolcu kafayı vurdu, yerden de seken top bir kez daha filelerle buluştu. Golde büyük payı olan Visca maçtaki 2 golün de asistini yaparak dikkat çekti.



İlk yarı 2-0 Başakşehir'in üstünlüğü ile sona erdi.

Mücadelenin 2. yarısına iki ekip de oyuncu değişikliği yapmadan başladı. Ev sahibi Başakşehir skorun vermiş olduğu avantajla 2. yarıya da etkili başlayan taraf oldu. 47'de İrfan Can Kahveci, Galatasaray ceza sahası dışında şık bir çalımla önünü boşalttı, kaleyi cepheden gören yerden çektiği şut üstten auta gitti.



51'de sağ kanattan gelişen Galatasaray atağında Bafetimbi Gomis'in yerden ortasını savunma ön direkte Eren Derdiyok'tan önce araya girerek karşılamayı başardı.



55. dakikada Galatasaray, Bafetimbi Gomis ile farkı bire indirdi. Sol kanattan gelişen Galatasaray atağında Iasmin Latovlevici'nin ortaladığı topu iyi takip eden Bafetimbi Gomis'in arka direğe doğru aşırarak yaptığı kafa vuruşunda top filelerle buluştu.



Mücadelenin 58. dakikasında Emmanuel Adebayor ile Medipol Başakşehir tekrar farkı ikiye çıkardı. Savunmada Jason Denayer'in uzaklaştırmak istediği top Marcio Mossoro'da kaldı. Marcio Mossoro'nun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Emmanuel Adebayor rakibinden sıyrılıp şutunu çekti, savunmaya da çarpan top yön değiştirdi ve filelerle buluştu. Süper Lig kariyerinde 12 gol bulunan Adebayor, bu gollerin 5'ini Galatasaray'a attı.



65'te Ndiaye, Adebayor'a arkadan sert bir müdahelede bulundu. Maçın hakemi Ali PalabıyıkGalatasaraylı futbolcuya sarı kart gösterdi.



75. dakikada Başakşehir Elia ile sol kanattan atağa kalktı tam ceza sahasına girerken Maicon tarafından düşürülünce hakem Ali Palabıyık penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Adebayor 76'da topu ağlarla buluşturdu. Tecrübeli golcü maçtaki 3. golünü attı ve Hat-trick yaptı.



Maçtaki ilk oyuncu değişikliği Medipol Başakşehir'den geldi. Hakan Özmert oyuna girdi, İrfan Can Kahveci oyundan çıktı.



78'de Bafetimbi Gomis kaleci Volkan Babacan ile karşı karşıya kaldı. Çaprazdan vuruş yandan auta gitti. Igor Tudor maçtaki ilk değişikliğini 79'da yaptı ve Belhanda yerine oyuna dahil olan isim Garry Rodrigues oldu.

89'da Medipol Başakşehir, Kerim Frei ile skoru 5-1 yaptı. Sol kanatta Gael Clichy'den aldığı pas sonrasında topla buluşan Kerim Frei, rakiplerinden birer birer sıyrılarak ceza sahasına girdi. Yaptığı düzgün vuruşla topu kalecinin uzanamayacağı noktaya bıraktı.