Ağıralioğlu'ndan Kılıçdaroğlu açıklaması

Türkiye İnisiyatif Merkezi Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun tutuklanacağı iddialarıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da yaptığı konuşmada "Yakında Kılıçdaroğlu'nun içerdeki zatla (Enis Berberoğlu) bağlantısı çıkarsa şaşırmayın ha! Çıktım çıktım çıkamazsam konuşacağım diyor içerdeki. Bunlar hep FETÖ taktiği" ifadelerini kullanmıştı.

Bu ifadeler sosyal medyada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tutuklanabileceği iddialarına neden olmuştu.

Kılıçdaroğlu'nun tutuklanacağı iddialarına bir değerlendirmede de Türkiye İnisiyatif Merkezi Başkanı Yavuz Aliağıroğlu'ndan geldi.

İşte o değerlendirme:

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “tutuklanması ihtimali” hakkında...

Son günlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Fetö iltisakı” sebebiyle tutuklanabileceğine dair yazılar okuyor, ifadeler duyuyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti, adaletin bütün aksayan yönlerine ve hukukun pespaye edilmişliğine rağmen, hâlâ daha hukuk devletidir.

Ve yasalar önünde suç işlemiş herkes de eşittir. Sıfatı, makamı ne olursa olsun, her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, hukukun karşısına çıkmalıdır, çıkarılabilmelidir.

Dağın başındaki bir çobanla, Devletin başındaki vazifeliler hukukun karşısında aynı şekilde muamele görebilmelidir ki, bu toprakların adaletin başlar üstünde tutulduğu topraklar olduğunun nişânesi olsun.

Tarihimiz, adaletin şahikası misâllerle doludur. Cenevizli, Venedikli tüccarlarla yaşanılan problemlerde, “Dilerseniz sizin kendi mahkemelerinizde, dilerseniz de Osmanlı mahkemelerinde yargılanabilirsiniz. Tercih sizindir.” sualimize karşı, ezici bir çoğunlukla bizim mahkemelerimizin tercih edildiği topraklardır, Anadolu…

Padişah ile çobanı, müslim ile gayrimüslimi eşitleyen irade ile ayakta durduk bu topraklarda bin yıldır.. Kılıçla fethettiğimiz bu coğrafyada sadece kılıç ile ayakta durmadık. Adaletimizdir, bu toprakların şifresi, harcı, mayası…

Bu minvalden hareketle, Sn. Kemal Kılıçdaroğlu da tutuklanabilir… Niye tutuklan(a)masın?

Kaldı ki;

Devletin bütün kritik kurumlarına Fetöcüleri bölük bölük dolduran Kemal Bey değil midir (!)

‘Gülen Cemaati’ devlete sızıyor diye şikayetlenen Akpartili’lere, “Ne alakası var canım, buna kargalar bile güler” diyen Kemal Kılıçdaroğlu değil midir (!)

Devletimizin mahremi olan, “Mit Tırları Davası”ndaki, tırlarımızı durduran o hain savcı ve askerleri CHP ve Kemal Bey atamamış mıdır? Atama ve tayin terfi imzaları, olurları bizzat Kemal Bey’e ait değil midir (!)

Bakanlıklar ve belediyeler başta olmak üzere, neredeyse tüm kamu kurumlarında Fetö örgütüne parasal kaynakları parsel parsel aktaran CHP değil midir (!) Fetö’nün maddî finansmanında Kemal Bey’in bunca dahlini inkâr edebilmek mümkün müdür (!)

17/25’ten sonra ve hatta 15 Temmuz’dan sonra bile, hâlâ daha Devlet kurumlarında finansman kaynaklarını alabilen Fetö örgütünün en büyük destekçisi ve bu aymazlığın müsebbibi Kemal Bey değil midir (!)

Devletimizin mahrem sırlarını Fetö/CIA yapılanmasına teslim eden, sızdıran CHP’liler değil midir (!)

Kozmik odaya Fetöcüleri Kemal Kılıçdaroğlu sokmamış mıdır (!)

Anadolu çocuklarının alın terini, sınav sorularını “çaldırarak” heba eden CHP iktidarı ve Kemal Kılıçdaroğlu değil midir (!)

“Hocaefendi’nin adını ağzına abdestsiz alamazsın” diyen Kemal Kılıçdaroğlu değil midir (!)

Türkçe Olimpiyatları’nda “Dön gel yurduna Hocam” diye feryat figan CHP’liler ağlamamış mıdır (!)

“Hoca Efendimiz, sol gözünden ameliyat olmuştur. Çok geçmiş olsun. Allah şifalar versin.” diye sayfa sayfa ilanı Sayın Kılıçdaroğlu vermemiş midir (!)

Manevî hazlı Pensilvanya ziyaretlerini gerçekleştirenler CHP’liler değil midir (!)

Sayın Kılıçdaroğlu her fırsatta okyanus ötesine selâmlar yollamamış mıdır (!)

Meclis kürsüsünden “Muhterem Fetullah Gülen Hocaefendi, bu ülkenin yetiştirmiş olduğu değerli ve bilge bir şahsiyettir.” diyerek yıllarca bu yapıya arka çıkan da Kemal Kılıçdaroğlu değil midir (!)

“Fethullah Gülen Hocaefendi son 1000 yılın en büyük Türk büyüklerinden birisidir. Evrensel Türk Rönesans’ını başlatan Türk mucizesidir. Shakespeare gibi evrenseldir. Ona düşmanlık edenlerin utanması gerekir.” diyen de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu değil midir (!)

“Terbiyeni takın, Fethullah Gülen’e “Feto” diyemezsin. Özür dile.” diyen de Kemal Kılıçdaroğlu değil midir (!)

Bunca anayasa ihlâlini gerçekleştiren ve neticede 15 Temmuz gibi bir alçaklığı, Türk Milleti’ne ve Türk Devleti’ne yaşatan, CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu değilmiş gibi, nedir bu arsızlık, nedir bu pişkinlik?

Bu kadar sululukla, etrafımız bunca ateş çemberinde iken bu topraklarda sulh, sükûnet ve huzuru nasıl bulacağız?

Bu noktadan hareketle:

Bu topraklarda medeniyetimizin mihveri adalettir. Mihmandarı ise vicdan, hakkâniyet ve haysiyettir. Bunları inkâr edercesine, aklımızla dalga geçer gibi hakikatlerin incitilmesine gönlümüz razı gelmez.. Zira adaleti savunamaz isek zalimlerden; vicdanımızı örselersek münafıklardan oluruz. Hakkâniyetimizin rağmına iş yapmak, Efendimiz(s.a.v)’in Ümmeti’ne yakışmaz.

Müslümanlığımızın ve insanlığımızın icaplarından biridir; hakikati incitmeden ifade etmek…

Biz, Müslümanlığımızın ve medeniyet kodlarımızın hilâfına, işlerimizi düzgün yapamadık, berbat ettik ve iddialarımızın büyüklüğünden ve ona nispetle hassasiyetlerimizden vurulduk..

Muhafazakârlar olarak, “Sağ”cılar olarak, bu yaşadıklarımızdan ders çıkartıp, kendimizi sigaya çekmemiz ve toparlanmamız lâzım iken, hâlâ daha “tüy dikmeye” devam ediyoruz.

Hâsıl-ı kelâm:

Fetö’ye bunca yardım ve yataklıkları yapmış kim varsa, başta on beş yıldır Türkiye’yi yöneten Sn. Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere, muhalefeti, iktidarı ve siyasî/güvenlik bürokrasisi ile “bütün devlet erkânı” da tutuklanmalıdır...

Türkiye İnisiyatif Merkezi Başkanı

Yavuz Ağıralioğlu