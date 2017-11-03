Ahmet Edip Uğur'la ilgili yeni iddia!

Eski Balıkesir belediye başkanı Ahmet Edip Uğur’un istifa ettirilmesine eski Balıkesir valisi Mustafa Yaman’la arasındaki sorunların neden olduğu öne sürüldü.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur istifa ederken “Evime kadar gelen tehditler var” demiş ve gözyaşlarına hakim olamamıştı.

Hürriyet yazarı Deniz Zeyrek bugünkü yazısında konuyla ilgili şunları yazdı:

"Ankara’da konu hakkında bilgi sahibi olan kime ‘Edip Uğur neden bıraktı(rıldı)’ diye sorsam aynı yanıtı aldım.

İddiaya göre Uğur, önceki Balıkesir (şimdiki Mardin) Valisi Mustafa Yaman ile ciddi sorunlar yaşamış. Kamuya açık yerlerde Vali Yaman hakkında çok ağır suçlamalar yöneltmiş.

Uğur’un sorun yaşadığı bir başka isim ise Balıkesir milletvekili Sema Kırcı olmuş. Uğur ile Kırcı’nın kavgası parti toplantılarına aleni bir şekilde yansımış.

Ankara’dan hem vali hem de milletvekili ile ilişkileri ve onlara yönelik tavrı konusunda defalarca uyarı gitmiş. Uğur hem vali hem milletvekili ile yaşadığı sorunlarda haklı tarafın kendisi olduğunu anlatmaya çalışsa da başaramamış.

Uğur’un ‘Bürokrasi devletin, devlet milletin, sadakat liyakatin önüne mi geçti ‘sorusunu biraz önce paylaştığım bilgiler ışığında okuyunca siz ne düşündünüz?”