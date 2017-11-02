İsmail Ok'tan Süleyman Soylu'ya, Ahmet Edip Uğur sorusu!

İstifa ederken, 'Tehdit edildim' sözleriyle gündeme oturan eski Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur'la ilgili bir iddia da İYİ Parti Milletvekili İsmail Ok'tan geldi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur geçen hafta hem görevinden hem de AK Parti'den istifa etmiş, istifa konuşmasında gözyaşlarına boğulmuş ve 'Aileme varan tehditler' aldım demişti.

Bu sözler Meclis'te çok tartışıldı. AK Partili vekiller bu iddialar doğru ise Uğur'un konuyu yargıya taşıması gerektiğini söyledi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, 'Bize böyle bir duyum gelmedi. Gelseydi gerekli müdahale tabii ki yapılırdı' diye konuştu.

CHP Balıkesir Milletvekili Namık Havutça ise, Ahmet Edip Uğur'un eşinin gözaltına alındığını ve bir gece gözaltına tutulduğunu iddia etmişti.

Ahmet Edip Uğur'la ilgili bir iddia ise İYİ Parti Milletvekili İsmail Ok'tan geldi. Ok, yaptığı yazılı açıklamada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya bazı sorular yöneltti. Ok, açıklamada şu soruları sordu: ''İçişleri Bakanlığı'ndan bir yetkiliyi elinde bir dosya ile Edip Uğur'un kayınbiraderine gönderdiğiniz doğru mudur? Göndermiş olduğunuz yetkili elindeki dosyayı tehdit olarak kullanıp Edip Bey ya en geç pazartesi günü istifa eder ya da eşi, oğlu ve kendisini pazartesi günü cezaevinde ziyaret edersiniz dediği doğru mudur?''