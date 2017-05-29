AKP MYK'sında kimler var?
AKP'nin merakla beklenen yeni parti yönetimi belli oldu. Erdoğan'ın genel başkanlığa gelmesinden sonra 2019'a yönelik en önemli değişim sinyalini vereceği AKP yönetiminde önemli değişiklikler oldu. Başbakan Binali Yıldırım Genel Başkanvekilliği görevine getirilirken, Hayati Yazıcı ekibinin etkin bir şekilde öne çıktığı görülüyor.
Parti sözcüsü ise Mahir Ünal oldu.
Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Hayati Yazıcı
Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Mustafa Ataş
Seçim İşletme Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Ahmet Sorgun
Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Mahir Ünal
Dış İşlişlkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Mehmet Mehdi Eker
Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Öznur Çalık
Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Erol Kaya
Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Cevdet Yılmaz
Silvil Toplum ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Fatih Şahin
İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Ravza Kavakçıkan
Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Vedat Demiröz
Çevre ve Şehirden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Çiğdem Karaaslan
Araştırma ve Geliştirme Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Hamza Dağ
Genel Sekreter
Abdulhamit Gül
Parti Sözcüsü
Mahir Ünal
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