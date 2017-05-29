AKP MYK'sında kimler var?

AKP'nin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeleri belli oldu. Başbakan Binali Yıldırım, Genel Başkanvekili oldu.

AKP'nin merakla beklenen yeni parti yönetimi belli oldu. Erdoğan'ın genel başkanlığa gelmesinden sonra 2019'a yönelik en önemli değişim sinyalini vereceği AKP yönetiminde önemli değişiklikler oldu. Başbakan Binali Yıldırım Genel Başkanvekilliği görevine getirilirken, Hayati Yazıcı ekibinin etkin bir şekilde öne çıktığı görülüyor.

Parti sözcüsü ise Mahir Ünal oldu.

Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Hayati Yazıcı

Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Mustafa Ataş

Seçim İşletme Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Ahmet Sorgun

Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Mahir Ünal

Dış İşlişlkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Mehmet Mehdi Eker

Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Öznur Çalık

Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Erol Kaya

Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Cevdet Yılmaz

Silvil Toplum ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Fatih Şahin

İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Ravza Kavakçıkan

Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Vedat Demiröz

Çevre ve Şehirden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Çiğdem Karaaslan

Araştırma ve Geliştirme Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Hamza Dağ

Genel Sekreter

Abdulhamit Gül

Parti Sözcüsü

Mahir Ünal