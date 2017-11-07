AKP ve MHP ittifak mı yapacak?

Korkusuz yazarı Can Ataklı, AKP ve MHP'nin kan kaybı yaşadığını ve bunun önüne geçmek için 2019 seçimlerinde ittifak yapabileceklerini yazdı.

Gazeteci Can Ataklı, bugünkü köşe yazısında 2019'da yapılacak seçimlerle ilgili öngörülerde bulundu.

AKP ve MHP'nin güç kaybı yaşadığını ifade eden Ataklı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başkanlığı kaptırmamak için önlem alma düşüncesinde olduğunu yazdı.

Seçimlerde AKP ve MHP arasında ittifak olabileceğine dikkat çeken Ataklı, MHP'nin yüzde 5'i bulamayacağını ve AKP'yle ittifak yapmanın Bahçeli için "MHP'yi kurtarma formülü" olduğunu ifade etti.

Ataklı'nın yazısından öne çıkanlar şöyle:

Hürriyet'in AKP temsilcisi yazarı son kulis bilgilerini verdiği yazısında Erdoğan'ın partiler arasında ittifak yapılmasına olanak sağlayacak yasal değişikliklerin yapılmasını istediğini yazdı.

"ERDOĞAN 2019 SEÇİMLERİNİN ZORA GİRDİĞİNİN FARKINDA"

İttifak konusu yıllardır konuşulur ama bir türlü sonuca bağlanamaz. Nedeni basit, çünkü bugüne kadar konuşulan ittifak hep AKP'ye karşı kurulacak ittifaklardı. Oysa şimdi artık AKP'nin ittifaka ihtiyacı var. Erdoğan belli ki başkanlık seçimini kazanamama ihtimalinin gün geçtikçe ağırlık kazandığını görüyor ve buna karşı önlem almaya çalışıyor.

"MHP'NİN BARAJI GEÇMESİ ÇOK ZOR"

Tabii ittifak yasası AKP'ye bir can suyu olacağı gibi MHP'yi de kurtaracak formül. Eğer bir değişiklik olmaz ve bugünkü partiler yapısıyla seçime gidilirse MHP'nin barajı aşması çok zor görünüyor. Öyle ki barajın yüzde 7'ye ve hatta yüzde 5'e düşürülmesi bile MHP'yi kurtaramayabilir. Oysa bir ittifak yasası kabul edilirse MHP'den kopan oylar bu ittifaka yönelebilir ve bu da AKP'nin toplam oyunu artırır. Ayrıca bu sayede artık Meclis'e girme umudu çok düşen MHP milletvekili kazanabilir.

" 'CHP TERÖRİST' ALGISI YARATILMAYA ÇALIŞILIYOR"

Haberi Hürriyet'te yazan AKP yazarının kurduğu bir cümleyi ayıplıyorum. O cümle aynen şu; Bu durumda AK Parti, MHP ile ittifak yapabilecek. CHP'nin içinde HDP'nin de yer aldığı 'Hayır Bloku' ile ittifak yapabilmesi gibi.

AKP yandaşları her fırsatta CHP'yi genel başkanlarının "terörist" diye suçladığı HDP ile ortak gibi göstermeye ve "CHP terörist" algısı yaratmaya çalışıyor.