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Bahçeli'ye CHP'den cevap

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Bahçeli'ye CHP'den cevap
CHP Genel Başkan Yardımcısı Tezcan, MHP lideri Bahçeli'nin 'seçim barajı' açıklamalarına destek verdi. Tezcan, "Arzu edilen seçim barajının hiç olmamasıdır” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yüzde 10 olan seçim barajının yeniden değerlendirilmesi gerektiği yönündeki açıklamasına değinen Tezcan, seçim barajının hiç olmaması gerektiğini savundu.

Tezcan'ın açıklamaları şöyle:

“Biz seçim barajı olmaması gerektiğini düşünüyoruz. Daha önce bunula ilgili milletvekillerimizin verdiği çok sayıda kanun teklifi var, hala Meclis’te bekliyor. Seçim barajı hiç olmamalıdır. Israrla belli bir baraj üzerinde mutabakat aranıyorsa o zaman belki yüzde 3 düşünülebilir ama arzu edilen seçim barajının hiç olmamasıdır. Fakat yüzde 10 seçim barajı hiç kabul edilebilir bir baraj değildir.”

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