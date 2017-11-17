AKP'de 26 başkan istifası daha

AKP'de istifa depremleri devam ediyor. Partide, 36 ilçe kongresinin daha tamamlanırken 26 il başkanının da istifa ettiği öğrenildi.

AKP, 6. Olağan Büyük Kongre süreci kapsamında 36 ilçe ile 615 ilçenin kongresini tamamladı. İl kongreleri ise bu hafta sonu Rize, Bayburt ve Gümüşhane ile başlayacak.

26 İL BAŞKANI İSTİFA ETTİ



AKP'deki değişim süreci kapsamında, 26 il başkanının partiden istifa ettiği öğrenildi. Parti genel merkezinde, AKP Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş başkanlığında il ve ilçe başkanlıkları için mülakat süreci sürüyor.

Bu kapsamda, bölge ve il koordinatörleri ile toplantılar yapan Ataş, mülakata gelen adaylar ile tek tek görüşürken eş zamanlı olarak AKP'li vekillerin yanı sıra geçmiş dönemlerde siyaset yapan milletvekillerinin, belediye başkanlarının, kuruluştan bu yana görev yapan il ve ilçe başkanlarının illeriyle ilgili değerlendirmelerini de alıyor.