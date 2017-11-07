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Erdoğan'dan istifalara ilişkin açıklama

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Erdoğan'dan istifalara ilişkin açıklama
Partisinin grup toplantısında konuşan AKP Genel Başkanı Erdoğan, AKP'de yaşanan istifalara ilişkin açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, AKP'de yaşanan istifalara ilişkin de açıklamada bulundu.

"Hiç kimse gücenmeyecek" diyen AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın açıklamaları özetle şöyle:

"Bu bayrak yarışında gerek teşkilatta, gerek belediyelerimizde ayrılan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. AK Parti ailesi öyle büyük bir ailedir ki, her an, herkese, her yerde ihtiyaç duyulabilir. Hiç kimse gücenmeyecek. Görevleri devreden arkadaşlarımız bu büyük aile içinde çalışmaya, proje üretmeye devam edeceklerdir."

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