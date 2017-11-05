AKP'de bir istifa depremi daha!
İstanbul'da Kadir Topbaş, Ankara'da Melih Gökçek, Bursa'da Recep Altepe, Balıkesir'de Ahmet Edip Uğur'un istifası istenmiş ve oldukça tartışmalı günlerin ardından 4 başkan da istifa etmişti.
Melih Gökçek ve bazı belediye başkanlarının istifasının istendiğini ilk duyuran isim olan Ahmet Hakan'dan bomba bir iddia daha geldi.
"AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANI İSTİFA ETTİ!"
Ahmet Hakan, bugünkü köşesinde "İşittiğime göre AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci de istifa edenler kervanına katılanlar arasında yer alıyormuş... Hatta istifa etmiş bile..." diye yazdı...
Ahmet Hakan bir başka iddiayı daha gündeme taşıdı. Hakan'a göre, Melih Gökçek'in yerine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olması muhtemel Sincan Belediye Başkanı Mustafa Tuna’ya AK Parti içinde pek sıcak bakılmıyormuş!
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