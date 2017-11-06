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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna seçildi

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna seçildi
AKP'nin istifa eden Melih Gökçek'in yerine aday olarak gösterdiği Sincan Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.

Cumhurbaşkanı ve AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan’ın istifasını istediği 6 isimden birisi olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, 28 Ekim günü yaptığı basın toplantısında “Cumhurbaşkanı tarafından istifam istendi. Cumhurbaşkanı’nın emrine uyarak belediye başkanlığı görevini bırakıyorum.” diyerek 23 yıldır sürdürdüğü görevinden istifa etmişti.

KOLTUĞU İÇİN 3 ADAY BELİRLENMİŞTİ

Önceki günde AKP’de “Melih Gökçek’in yerine kim gelsin?” yoklaması yapılmış ve sandıktan sırasıyla Sincan Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki ve Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk çıkmıştı. AKP ise Melih Gökçek'ten boşalan koltuk için Sincan Belediye Başkanı Mustafa Tuna’yı aday göstermişti.

YENİ BAŞKAN MUSTAFA TUNA

Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde yapılan seçimde, sandıktan beklendiği gibi AKP’nin adayı Mustafa Tuna çıktı. Bu sonuçla Tuna Ankara’nın yeni Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.

MUSTAFA TUNA KİMDİR?

Mustafa Tuna 1957 yılında Sivas’ın Şarkışla ilçesinde doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde öğrenim gördü. Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan Louisiana State Üniversitesi’nde de yüksek lisans eğitimi aldı. 1998 senesinde de doçent unvanı aldı. Bunun yanında İTÜ Mezunları Eğitim Vakfı Başkanlığı, Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği Üyeliği, AGİTPA Türk Grubu Üyeliği ile Su Kirlenmesi Araştırmaları ve Kontrolü Türk Milli Komitesi Üyeliği de yaptı. 2002 yılında yapılan Türkiye genel seçimlerinde de Ankara milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne girdi. 2009-2014 yerel seçimlerinde de Sincan belediye başkanı oldu

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