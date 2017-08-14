AKP'de tüy dökümü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Genel Başkanlığı, iktidar partisine yaramadı, partide hızlı biçimde tüy dökümüne neden oldu...

Geçen perşembe günü Bursa, Yozgat, Karaman ve Uşak il Başkanları istifa etti.

Erdoğan'ın yardımcılarından Mustafa Ataş, bugüne kadar 200 civarında ilçe başkanının görevden alındığını, önümüzdeki günlerde ise bu sayıya 350 ilçe başkanının daha ekleneceğini açıkladı...

İstifalar sürerken bazı ilçelerin yönetim kadroları tamamen boşaldı. Eski isimlerin yeni kadrolarda yer almaları artık mümkün değil; karar, yeni başkan, yeni kadro... Sonuçta AKP teşkilâtları etfalin eline geçecek...

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AKP, gençleşir ve müptedi siyasetçilerin ellerine kalırsa iktidar, halkın teveccühünü hatırı sayılır oranda kaybeder

Erdoğan'ın bunu istemeyeceği kesin, ancak yapacak başka bir şey de yok. Mümkün olduğunca şaibesiz isimleri teşkilatlara getirmeye çalışacaklar.

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Genel Merkez yeni kadroları oluştururken çok önemli dört kriteri öne sürüyor. Bunlar liyakat, sadakat, ehliyet ve emniyet... Teşkilatlara başkan ve yönetici atanırken insanlarda bu dört kriter aranacak ve incelenecek. Şimdiden yığınla isim hakkında araştırma ve soruşturma yapılıyor...

Aslında aynı kriterler üst düzey isimlerde var mı, yok mu öncelikle ona bakmak lazım... Üst düzey bu kriterlere göre oluşsaydı herhalde bugün teşkilatlarda kıyım yaşanmazdı...

Birleşik kap misali, üst düzey nasılsa alt düzey de öyle...

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Peki bugüne kadar AKP'de görev yapanlarda bu kriterler aranmıyor muydu?

Aransaydı AKP herhalde bu kadar şaibeli bir parti olmazdı...

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Erdoğan da şikâyetçi olduğuna göre AKP geride kalan 15 yıllık süreçte bu dört kriteri önemsemedi... Adamın alnı secdeye geliyor mu, her konuya din penceresinden bakabiliyor mu, yeterli bulundu...

Feto cemaatiyle ilişki sadece bu kritere dayanılarak koyulaştırıldı. Hainler de devletin mekanizmalarını bu sayede ele geçirdiler.

Hırsızlar kolayca fink atmaya başladı...

Para karşılığı her türlü tasarruf yapıldı, isteklere eyvallah denildi. Rüşvet olayını hatırlayınız; bu kriterler o zaman öne çıkarılsa ve ince eleyip sık dokunsaydı rüşvet yiyen dört bakan olur muydu!

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AKP'nin o günlerdeki ortamı yaşamasından birinci sorumlu herhalde Erdoğan olmalı... Ona yanlış bilgi verenleri ve yön saptayıp yol gösterenleri de hasıl olan zavallılığın, çaresizliğin ve başarısızlığın müellifi olarak göstermek lazım...

Kim ne derse desin iktidarı çöküntüye, anonim bir anlayış götürdü!

Bidon kafadan çıkan ceza

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Bu Futbol Federasyonu da çok oldu ama...

Beşiktaş düşmanlığını utanmadan, sıkılmadan tırmandırdıkça tırmandırdı, insanları tepkili hale getirdi...

Yıldırım Demirören'in "Siyah Beyaz camiaya" ne kastı var kuzum!

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Kara Kartal'ın Konya maçını herkes seyretti. Müessif olayları kimin çıkardığını gördük; maçı kazanmalarına rağmen Konyaspor taraftarı sahaya hücum etti, tribünlerde saldırıya geçti, seyircileri darp etti. Quaresma'ya sustalı bıçak attılar...

Bütün spor yorumcuları "Beşiktaş seyircisi vakur davranmasaydı, tahrik olsaydı çok acı veren olaylar yaşanırdı" dedi ama bidon kafadan yine de ceza geldi...

Fikret Başkanı başarılarından dolayı kıskandıkları için de sözlerini bahane ederek bastılar cezayı...

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Demirören'i Federasyon Başkanı kim yaptıysa ancak o hizaya getirebilir. Bekleyelim bakalım!

Hayaller pahalıya patlar

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Ümit Yalım hocama göre AKP'li ağzın ortaya attığı yeni devletin adı Bizans devleti...

İhanetin sınırı yok ki hocam, ardından Pontus devleti'ni de kurarlar... Tabii hayallerinde!

ANLAMLI SÖZLER

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Musibet insanın zekâsını eğitir. (Victor HUGO)