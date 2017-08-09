AKP'li isimler birbirine girdi

AKP'de kongre süreciyle birlikte tartışmalar da patlak vermeye başladı. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça ile Mardin Tanıtma Vakfı Başkanı İbrahim Sincar arasında sosyal medya üzerinden 'Ak Parti'den elini çek' polemiği yaşandı.

Mardin Tanıtma Vakfı Başkanı İbrahim Sincar, dün gece Facebook hesabından, “Bu rektörler sıyasete karışmasa çok iyi olacak. Senın ne alakan var? Mardın Ak Parti İl Başkanlığı’na aday önermen, senin önerdiğin aday Mardin’e ne zaman gelmiş? Hangi mahalleyi bilir? Adam 40 yıldır İstanbul’da, Mardin sokaklarında kaybolacak? Partimizden çek elini kardeşim, çek. Siyaset senin işin değil” şeklinde bir paylaşım yaptı.

REKTÖR PROF. DR. AĞIRAKÇA: PARTİ İÇİNE SIZAN HIRSIZLAR…

Sincar’ın bu paylaşımının ardından Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça da, bugün Twitter hesabından karşılık verdi.

Prof. Dr. Ağırakça, şunları yazdı:

“Parti içindeki hırsızlık ve yolsuzluk peşinde olanlar siyasetten elimin çekilmesini bekleyin, onların partiye girmesine müsaade etmeyeceğim. Parti içine sızan hırsızlar daha doğmadan ben siyasetin içindeyim ve ben genel başkanımızın Mardin temsilcisiyim, bunu biliniz, size geçit yok. Hırsızların kiralık kirli medyası, benim siyasetten el çekmemi istiyor. Merak etmeyin, hiçbir zaman elimi yakamızdan çekmeyeceğim seviyesizler. Genel başkan, hırsızları, yolsuzluk yapanları tasfiye ediyor. Sıra size geldi diye ondan mı korkuyorsunuz? Gelecek yönetimde yeriniz olmayacak. Hırsızlar kendilerini siyasetin sahibi zannediyorlar. Hayır, o geçtiğimiz son üç yıldaydı. Genel başkan yeniden geldi. Artık tasfiye edilecekler. Biz Milli Nizam’dan beri, 50 yıldır bu davadayız. Düne kadar sağda solda çapulculuk yapanlar, hırsızlık yapmak için Ak Parti’ye girmeye kalkışıyor. Dava adamı olmayanlar, lütfen yerlerine çekilip gitsinler. Hırsızlık, mafyacılık, feodalizm ve yolsuzluk partide artık olmayacaktır. Siyasetten elimi çekmemi istiyenler, düne kadar sağda solda gezinip duruyorlardı, her gün parti değiştiriyorlardı, menfaati burada buldular.”

“REKTÖR SİYASETTEN ELİNİ ÇEKMELİDİR”

Yaşanan polemik ile ilgili Mardin Tanıtma Vakfı Başkanı İbrahim Sincar, Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça’nın AKP’de yeni kurulacak teşkilat için isim önerisinde bulunduğunu belirterek, “Rektörlük görevini sürdüren Prof. Dr. Ağırakça’nın siyasete müdahil olması doğru değil. Prof. Dr. Ağırakça’nın siyasetten elini çekerek, zamanını üniversitesinin gelişimine ve ilerlemesine harcaması gerekir. Rektörün, Ak Parti Mardin İl Başkanlığı için aday önermesi hiç doğru değil. Önerdiği aday 40 yıldır İstanbul’da yaşıyor. Rektör, partimizden elini çekmelidir. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi dava adamı olmayanlar teşkilatta yer alamaz” dedi.

“PROF. DR. AĞIRAKÇA: PARTİ İÇİNDEKİ AYKIRI TİPLER, HEPSİ AYIKLANACAK”

Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça ise twetter hesabından yaptığı paylaşımlarla ilgili, “Yeni bir döneme giriliyor. Bu yeni dönemde Sayın Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız bunların hepsini ayıklayacak, hepsini atacak. Zaten kendisi de açıkladı. Metal yorgunluğu var. Bu parti içindeki aykırı tipler, hepsi ayıklanacak ve fabrika ayarlarına dönülecek. Hepsi bu” değerlendirmesini yaptı.