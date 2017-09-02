AKP'li Metiner: "Bir Atatürk gider bin Atatürk gelir"

Muğla'da Kurban Bayramı nedeniyle bayramlaşma etkinliğine katılan AKP İstanbul Milletvekili Metiner, "Bu millet bünyesinden öyle Atatürkler çıkartır ki, öyle Erdoğanlar çıkartır ki bir Atatürk gider bin Atatürk gelir" dedi.

AKP Bodrum İlçe Başkanlığı tarafından Cevat Şakir Caddesi’ndeki ilçe binasında Kurban Bayramı nedeniyle bayramlaşma etkinliği düzenlendi. Bayramlaşma etkinliğine AKP Muğla Milletvekili Hasan Özyer, AKP İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, AKP Bodrum İlçe Başkanı Macit Gündoğdu, parti ilçe yönetimi ve partililer katıldı.

Metiner bayramlaşma sonrası yaptığı açıklamada: "Bu millet bünyesinden öyle Atatürkler çıkartır ki, öyle Erdoğanlar çıkartır ki bir Atatürk gider bin Atatürk gelir" dedi.

“BİR ATATÜRK GİDER BİN ATATÜRK GELİR"



Konuşmasında CHP'ye yönelik eleştirilerde bulunan Metiner, “CHP’nin İstanbul Milletvekili bir tweet atmış. Adı lazım değil, gerçekten müptezel bir herif. Ama milletvekili makamına duyduğumuz saygıdan dolayı gene kendisini muhatap alıyoruz, almak zorunda kalıyoruz. Atatürk olmasaydı diye başlayan bir cümle kuruyor. ‘Anneniz belli olurdu ama babanız belli olmazdı’. Bu nasıl bir saygısızlık. Böyle şeyler yazılır mı? Böyle şeyler konuşulur mu? Sen annemizin namusuna, iffetine nasıl laf edersin ya. Bu millet hiçbir zaman esaret altına girmemiş ki. Ama adamın mantığı şu yani, Atatürk olmasaydı, yani CHP olmasaydı, siz esir olurdunuz, köle olurdunuz. Bu millet bünyesinden öyle Atatürkler çıkartır ki, öyle Erdoğanlar çıkartır ki bir Atatürk gider bin Atatürk gelir. Bir Erdoğan gider, bin Erdoğan gelir. Atatürk olmasaydı CHP olmasaydı diye millete diyet çıkartılır mı?” dedi.