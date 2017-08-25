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Atatürk büstüne saldıran şahıs 'akıl sağlığım yerinde değil' dedi!

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Atatürk büstüne saldıran şahıs 'akıl sağlığım yerinde değil' dedi!
Mersin'in Anamur İlçesi'nde devlet hastanesi bahçesindeki Atatürk büstüne sopayla saldırarak zarar veren 48 yaşındaki Y.S., adliyeye elleri kolları serbest bir şekilde sevk edildi. Y.S. mahkemede, akıl sağlının yerinde olmadığını söyledi.

 Y.S., gözaltına alındıktan sonra götürüldüğü Anamur İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorgusunun ardından bugün adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen Y.S.’nin kelepçeli olmaması akıllarda soru işareti yarattı.

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Polislerin arasında kendisini görüntüleyen gazetecilere tepki gösteren Y.S., “Ne çekiyorsunuz. Çekmeyin kardeşim’ dedi.

Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı’nda yeniden sorgulanan şüpheli, tutuklanma istemi ile nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Öte yandan Anamur Devlet Hastanesi için sipariş edilen büstün pazartesi günü yerine takılacağı belirtildi.

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HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Mersin’in Anamur İlçesi’nde Atatürk büstüne sopayla saldırarak zarar veren Y.S., tutuklanma istemiyle nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Y.S. mahkemede, akıl sağlının yerinde olmadığını söyledi, bu konuda raporunun olduğunu beyan etti. Bunun üzerine mahkeme, Y.S.’yi akıl sağlığının yerinde olup olmadığının belirlenmesi için Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’ne sevk etti.

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