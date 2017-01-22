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AKP'li vekil Cumhuriyet için "100 yıllık pranga" dedi

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AKP'li vekil Cumhuriyet için "100 yıllık pranga" dedi
Başkanlık sistemiyle ilgili açıklamalarda bulunan AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, yapılacak Anayasa referandumunu için "100 yıllık prangalardan kurtulma" değerlendirmesinde bulundu.

AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, anayasa referandumunu "100 yıllık prangalardan kurtulma" olarak yorumladı.

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen ve "başkanlık sistemi"nin kapısını açan anayasa değişikliği teklifi ile ilgili yorum yapan AKP'li Zehra Taşkesenlioğlu, "100 yıldan fazladır bu topraklarda vurulan prangaları kurtarmaya Rabbil Alemin bizi nasiplendirdi" dedi.

Taşkesenlioğlu'nun açıklamaları şöyle:

"100 yıldan fazladır bu topraklarda vurulan prangaları kurtarmaya Rabbil Alemin bizi nasiplendirdi. Bu anlamda biz şanslıyız ve eminim ki referandum günü sandık başlarına gidecek olanlar bu heyecanı, bu sevinci ve bu özgürlükle ilgili gelecek olan mutluluğu her an ve her adımlarında yaşamış olacaklardır."

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