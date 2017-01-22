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MHP'de 'Başkanlık' çatlağı büyüyor

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MHP'de 'Başkanlık' çatlağı büyüyor
"En kötüsü, insanın kendi fikirlerinden, benimsediği görüşteki insanlar tarafından vurulması. Bu teklife asla destek veremezdim" diyen MHP Niğde İl Başkan Yardımcısı ve Kadın Kolları Başkanı Nesrin Yücel Ergin istifa ettiğini açıkladı.

MHP nin yeni anayasa değişikliği teklifine destek vermesinin ardından parti içindeki çatlak büyüyor...

Birçok ilde parti yönetimi ve üyeleri istifa yönünde tercihini kullanıyorlar. Üstelik Devlet Bahçeli'nin aksine referandumda "Hayır" diyeceklerini belirtiyorlar. İstfalara bir yenisi eklendi.

Son olarak Yaklaşık iki dönemdir Niğde İl Başkan Yardımcısı ve Kadın Kolları Başkanlığı görevini yürüten ve son iki seçimde adından sık sık söz ettiren Nesrin Yücel Ergin, partisinin Başkanlık Sistemini öngören anayasa değişikliği teklifine destek vermesine tepki göstererek istifasını sundu. İstifasını noter aracılığı ile partisine ileten Nesrin Ergin'in bu istifası da parti çevrelerince ve sosyal medya da büyük destek gördü.

Niğde'de partili partisiz bir çok çevre tarafından çok sevilen Nesrin Yücel Ergin; "Benden bir şeyler bekleyen insanlar, taban adına istifa ettim. Onlara ses oldum. Ancak en kötüsü insanın kendi fikirlerinden, benimsediği görüşteki insanlar tarafından vurulması. Bu teklife asla destek veremezdim" diyerek tepkisini iletti ve Anayasa değişikliği teklifinin Meclis Genel Kurul da görüşmeleri tamamlamasının ardından olası referandum halinde MHP tabanının sandıkta çok yüksek oranda "Hayır" diyeceğini, kendisinin bu kararı istişare ile aldığını, partili arkadaşlarının ve tabanın çağrısına sessiz kalmasının mümkün olamayacağını" söyledi.

Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da ülkü, turancılık, milliyetçilik ve vatan sevgisi gibi Türk Milletinin önemli hasletleri konusunda, tavizsiz savunucusu olmaya devam edeceğini belirten Nesrin Ergin, istifasının ardından yüzlerce takdir ve destek telefonu aldığını, son iki dönemdir görev yapığını, noterden istifasını sunmasına kadar aktif görevde olduğunu daha önceden görevden alındığı gibi iddiaların ise asılsız olduğunu belirtti.

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