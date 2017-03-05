AKP'liler MHP Ordu İl Teşkilatı'nda!

MHP Ordu İl Başkanlığı, Ensar Vakfı'nın ardından Sağlık Bakanı Akdağ, AKP Ordu Milletvekili Ergün Taşçı ve AKP Ordu İl Başkanı Uğur Çelenk'i misafir etti.

MHP Ordu İl Başkanı Köksal Yılmaz, geçtiğimiz günlerde MHP Ordu İl Başkanlığı'nda Ensar Vakfı yöneticilerini ağırlamıştı.

Ziyaretin ardından Ensar Vakfı yöneticilerine teşekkür eden Yılmaz, sosyal medya hesabından ziyaretten fotoğraf paylaşarak "Ensar Vakfı Başkan Ve Yönetim Kurulu Arkadaşlarımıza Bizleri Ziyaret Ettikleri İçin Teşekkür Ederiz.." ifadelerini kullanmıştı.

BİR ZİYARET DE AKP'Lİ BAKAN VE MİLLETVEKİLİNDEN

Ülkücü camiada tepki toplayan Ensar Vakfı'nın ziyaretinin ardından, MHP Ordu İl Başkanlığı'na bir ziyaret de Sağlık Bakanı Recep Akdağ, AKP Ordu Milletvekili Ergün Taşçı ve AKP Ordu İl Başkanı Uğur Çelenk'ten geldi.

Samimi görüntülerin verildiği ilginç ziyaretin ardından Facebook hesabından paylaşımda bulunan MHP Ordu İl Başkanı, Köksal Yılmaz, "Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ Ve AKP İl Başkanı Uğur CELENK Ve Belediye Başkanlarına Milletvekillerine Nazik Ziyaretlerinden Dolayı Teşekkür Ederiz" ifadelerini kullandı.