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AKP'nin kuruluş yıl dönümüne Gül de katılacak mı?

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AKP'nin kuruluş yıl dönümüne Gül de katılacak mı?
AKP'nin 16'ncı kuruluş yıl dönümü kutlamalarına eski Cumhurbaşkanı Gül'ün katılıp katılmayacağı henüz netlik kazanamadı.

AKP'nin 16'ncı kuruluş yıl dönümü, yarın (14 Ağustos 2017) Sincan'da bulunan 'Harikalar Diyarı’nda kutlanacak. Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, eski Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Bülent Arınç ve eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in de aralarında bulunduğu eski bakanların katılımının beklendiği etkinliğe, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün katılıp katılmayacağının ise henüz netleşmedi. 

Hürriyet'te yer alan habere göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla büyük kutlama yerine daha sade bir etkinlik olarak planlanan yıl dönümü programına eski bakan, milletvekili, parti yöneticisi ve kurucuların yanı sıra eski belediye başkanları ve örgüt yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 6 bin kişi davet edildi.

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