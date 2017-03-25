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AKP'nin Şeyh Said pankartına HDP'den tam destek

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AKP'nin Şeyh Said pankartına HDP'den tam destek
AKP'nin Şeyh Said pankartına HDP'den destek geldi. Cumhuriyet düşmanı Şeyh Said'e destek çıkan HDP'nin 'evetçi' vekili Altan Tan, "Şeyh Said'e 'İngiliz ajanı' diyen alçaklar İngilizlerle anlaşarak İmparatorluğu paramparça eden ittihatçı artıklarıdır" dedi

AKP Diyarbakır İl Başkanlığı tarafından ‘Evet’ oyu için asılan Şeyh Sait pankartına bir destek de HDP'den geldi.

“Her Evet Şeyh Sait ve arkadaşlarına bir Fatiha’dır” yazılı pankartla ilgili yorum yapan HDP Dİyarbakır Milletvekili Altan Tan “Şeyh Said’e ‘İngiliz ajanı’ diyen alçaklar İngilizlerle anlaşarak İmparatorluğu paramparça eden ittihatçı artıklarıdır” dedi.

İşte HDP’li Altan Tan’ın Şeyh Sait afişi açıklaması:

"ŞEYH SAİD'E 'İNGİLİZ AJANI' DİYEN ALÇAKLAR..."

“Ak Parti Diyarbakır Caddelerine ‘Her Evet Şeyh Said ve arkadaşlarına bir Fatiha’dır’ pankartı astı. Şeyh Said ve arkadaşlarının Diyarbakır’ın göbeğinde Dağkapı Meydanı’ndaki mezarları 92 yıldır ailelerine teslim edilmedi. Şeyh Said’in mahkeme tutanakları 4 yıldır arşivden tasnif edildi. Latin harflerine çevrildi.7 sefer müracaat ettim Meclis Başkanı yayınlamıyor. Şeyh Said’e ‘İngiliz ajanı’ diyen alçaklar İngilizlerle anlaşarak İmparatorluğu paramparça eden ittihatçı artıklarıdır. Açıklayın tüm mahkeme belgelerini, bitsin bu soytarılık!”

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