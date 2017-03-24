AKP'den Cumhuriyeti hedef alan skandal "Evet" çalışması!

AKP Diyarbakır İl Başkanlığı’ndan skandal bir ‘Evet’ çalışması gündeme geldi. Kente asılan ‘Evet’ afişlerinde cumhuriyetin ilk yıllarında çıkardığı isyan nedeniyle yargılanıp, idam edilen Şeyh Sait yer aldı.

AKP, Güneydoğu’da ‘Evet’ oylarını arttırabilmek için seçim kampanyasını geçmiş dönemlerde olduğu gibi bu dönemde de Kürtçe şarkılar, afişler ve broşürlerle sürdürüyor. Sadece bunlarla da yetinilmiyor. Dün Başbakan Binali Yıldırım Tunceli mitinginde, geçmişte çıkan isyanın bastırılmasıyla ilgili olayları “vahşet” olarak yorumladı. Yine Diyarbakır’da caddelere ve yollara asılan “Şeyh Sait” pankartı dikkat çekiyor. Şeyh Sait de cumhuriyetin ilk yıllarında çıkardığı Kürtçü - Dinci isyan nedeniyle yargılanıp, idam edilmiş bir vatan haini olarak biliniyor. Sözcü’den Başak Kaya’nın haberine göre Diyarbakır’daki bu skandal Şeyh Sait’li “Evet” çalışmasını CHP’li Aytun Çıray Meclis’e taşıdı.

BİR VATAN HAİNİNE ÖVGÜ

AKP'nin tek adam rejimi kurabilmek için her şeyi göze aldığını vurgulayan Çıray, şunları söyledi: “Hayır oyu verecekleri ‘terörist' ilan edecek kadar ileri gittiler. Şimdi bu anlayışın sahipleri Diyarbakır Valiliği karşısına Şeyh Sait'e saygılarını belirten bir pankart asmışlardır. İngilizlerle işbirliği yaparak Misak-ı Milli sınırlarımızda olan Musul'un elimizden çıkmasına neden olan, AKP İl Başkanlığı'nın astığı Şeyh Sait'e övgü pankartına katılıyor musunuz? Katılmıyorsanız AKP İl Başkanı'nı görevden almayı düşünüyor musunuz? Bir vatan hainine övgü pankartının valiliğin karşısına asılmasına izin veren Diyarbakır Valisi hakkında soruşturma açmayı düşünüyor musunuz?”





