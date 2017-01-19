Akşener, AKİT için harekete geçti!

MHP Genel Başkan adayı Akşener, kendisine köşe yazılarıyla hakaret edip, iftiralarda bulunan AKİT yazarı Mehtap Yılmaz hakkında suç duyurusunda bulundu.

MHP Genel Başkan adayı Meral Akşener, bir süredir kendisini hedef alan AKİT gazetesi ve yazarı Mehtap Yılmaz için yasal yollara başvurdu.

Akşener, Avukatı Feridun Bahşi aracılığı ile, AKİT gazetesi genel yayın yönetmeni Kadir Demiral, gazetenin yazarı Mehtap Yılmaz ve sorumlu yazı işleri müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan suç duyurusunda, basın yoluyla hakaret ve iftira suçu atıldığına dikkat çekildi.

Akşener'in suç duyurusunda şu ifadelere yer verildi:

17.01.2017 tarihli gazetedeki köşesindeki makalesinin başlığı “FİGEN YÜKSEKDAĞ İÇERİDEYSE, MERAL AKŞENER NEDEN DIŞARIDA?” 18.01.2017 tarihli gazetedeki köşesindeki makalesinin başlığı ise; “Tescilli mankurt Meral Akşener!” şeklindedir.

Makalelerin içeriği incelendiğinde makalelerin her cümlesinin ayrı ayrı iftira ve hakaret olduğu görülecektir.

Nitekim 17.01 tarihli makalesindeki “Sonuçta ikisinin de sırtı terör örgütlerine yaslı...

FETÖ-PKK'da ittifak ettiğine göre, ikisini de koymalı değil mi aynı koğuşa?

"Yortta sooolh, cihanda sooolh" diye böğürdüğü yetmez mi?

FETÖ kumandalı olduğu ayan beyan ortaya çıkmışken, Meral Akşener neyine güvenip de sindiği "in"den çıktı?

Ümit Özdağ ve Meral Akşener, Gülen'in Edi'yle Büdü'sü gibi ortada geziyorlar...

Sinsi sinsi MHP gençlik teşkilatlarıyla "kapalı kapılar ardında" temaslar kurup, isyan tohumları ekiyorlar! Kendileri CIA beslemesi Homo Gülen'in "yedek lastiği" olunca, başkalarını da kendileri gibi sanıyorlar...

"Tencere dibin kara" muhabbetine giriyorlar...” şeklinde hakaretlerde bulunduğu,

Ayrıca Süleyman Demirel Üniversitesi'nin FETÖ militanı rektörü Hasan İbicioğlu ve yardımcısı Numan Tamer'den ele geçirilen belgelerdeki, Meral Akşener'e ait delillere ne oldu?

Ve müvekkil konuşmasında MHP toplanacak olan 15 Mayıs olağanüstü kongresini kastettiği halde kasten açıklamasını tahrif ederek "15 Temmuz'dan sonra herşey değişeceeeek" diye histerik histerik gülmesi yetmez mi?” şeklinde iftiralarda bulunmuştur.

Yine 18.01 tarihli makalesinde de; “Sırtını PKK’nın stratejik müttefiki FETÖ terör örgütüne yaslayan Meral Akşener niçin elini kolunu salaya sallaya fitne fücur üretmeye devam ediyor?

Madem sırtını terör örgütlerine yaslayan, terör örgütlerinin “tek kullanımlık” aparatlarından hesap soruluyor, Meral Akşener’e neden hesap sorulmuyor?

Yok, Meral Akşener’den hesap sorulmuyor ise Gültan’la Kaküllü Figen ne diye içeride?

Neden FETÖ’cü Meral Akşener’in tırnağı “taşa” değmiyor?

Düşünün!

Belki de bu yüzden “Süper Babaanne” bir özgüven patlaması yaşıyor!

Meral Akşener bu yüzden şımarıyor!

Bu yüzden hâlâ sinsice MHP kulislerinde Ülkücü Gençlik’i manipüle etmeye çalışıyor!

15 Temmuz’dan sonra “mağdurum da mağdurum” diye üste çıkıp, hem suçlu, hem güçlü takılanlar da...

Karnına bastırılmış kurbağa gibi “tescilli Mankurt” Meral Akşener’i deşifre ettikçe, yazımın altındaki yorumları ikiye katlıyorlar!” şeklindeki açıklamaları ile müvekkilim FETÖ üyesi gibi göstermeye çalışarak hakaret ve iftiralarına devam ediyor.

Şüphelinin bu eylemlerinin her biri ayrı bağımsız suç niteliğindedir ve ayrı ayrı cezalandırılması gerekir.

Açılacak davada Cumhuriyet Başsavcılığınız tarafından müstakil fiil kabul edilmese dahi zincirleme suç olarak değerlendirilmelidir.

Yine bu makalesinde şüpheli tescilli mankurt diyerek hakaretlerine devam etmektedir.

Türk, Altay, Moğol ve Kırgızlarda kişinin kafa derisi kazınarak başına ıslak deri sarılır güneş altında bırakılır, deri kurudukça gerilir ve başı mengene gibi sıkar ve inanılmaz acılar vererek aklını yitirmesine neden olur. Böyle bir kişi bilinçsiz ve her istenen şeyi sorgusuzca yapan bir köleye dönüşen kişiye mankurt denilirdi.

Mankurt olarak nitelemesi de mankurtun yukarıda açıkladığımız anlamı karşısında en ağır hakaretlerden birisidir.

Müvekkilime bu tür hakaretlerle saldıran şüpheli Mehtap Yılmaz’ın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz.