Akşener, Avrupa krizini böyle değerlendirdi.

MHP Genel başkan adayı Akşener, KRT Tv'de Ferit Atay'ın hazırlayıp sunduğu Sorguluyorum programında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Akşener'in açıklamaları şöyle:

"Ben ülkenin Bakanı gibi tanımlamalarla devlet temsil eden makamların dikkatli olması gerektiğini ve onların dış dünyada yaşadığı problemlerde ülkenin yanında yer alırım. Farklı bir ülkeyi haklı çıkarmak gibi bir durum olamaz ama yurt dışında gurbetçi kardeşlerimiz yaşıyor. Benim temel bir endişem var, Türkiye bu insanların hayatını zorlaştıracak adımlar atmamalı.

İsraile 'one munite' yapıldı Mavi Marmara yola çıktı insanlar katledildi, astık kestik. Bir baktık ki İsrail'i korumak için Adana'ya savunma sistemi yerleştirmişiz.

Hollanda bizim için ticaret adına önemli bir ülke bir yerden okudum 2500 şirket Türkiye’ye yatırımı var. Doğru adımlar atılmazsa ileride biz özür dilemek zorunda kalırız.

Almanya’ya ‘Nazi’ dendi. Bu almanlar arsında ağır bir hakaret sayılıyormuş. Sayın Cemil Çiçeğin bu konuda uzun bir mülakatı var. Zorla miting yapmak istediniz şimdi. Yaptırım yapacaksanız önce incirliği boşaltacaksınız. Bir bilgi var orada FETÖ ile ilgili bilgileri bize veriyorlar PKK ile ilgili bilgileri bize ermiyorlar, atın gitsin onları o zaman.

"KEÇİ ADASI'NA BİRLİKTE ÇIKALIM"

Yunan Cumhurbaşkanı, Türkiye’ye ait Keçi Adası'na çıktı bayrak dikti. Niye kimse buna bir şey demedi. Dedim ki biz sizin Hollanda ve Almanya ya yapacağınız her türlü yaptırımlara destek veririz size söz. Sizde büyük konuşup geri adım atmayın ama gelin bu Keçi Adası'na çıkın siz gitmeyecekseniz ben gideceğim.

Balgat bizimle uğraşacağına, Keçi Adası için çözüm üretsin gerekirse Bahçeli ile birlikte gidip o adaya çıkalım.

Balgat yöneticilerinden an itibari ile 143 hakaret ve iftira görmüş bir insanım 1 yaşındaki torunuma kadar hem de. Kendini AKP’li ilan eden troller üzerinden de hakaretlere maruz kalmış biriyim. Hadi bunları geçtik, ben Niğde’ye gideceği. Parası ödenmiş afişlerim saat başı yırtıldı. Başka bir şehirde salonlarım iptal edildi. Korktuklarını kesin olarak düşünebilirim. Ben AKP’lilerin işareti ile linç edilmeye başlandım. Alt tarafı bir demokratik hakkı kullanmak için yola çıkmıştık 4 aday olarak.

Meral Akşener’e 7 puanlık bir oy kayması oldu. Biz bir ara yüzde 32’leri bulduk, ben kamuoyuna açıklayamadı. Ben bunu yüzde 25 olarak paylaştım. O günden beri mümkünse Türkiye’den gitse gibi bir hale dönüştü. Benim oğlumun kilisede evlendiğine kadar haberler yapıldı. Benim oğlumun şahidi Bahçeli’ydi.

Ben çalışmaya devam ettim, başkanlık sistemi ile ilk sahaya inen benim ve halk buna sahip çıktı. Sayın Bahçeli yerinden gitmemek için elinden geleni yapacak. Cumhurbaşkanı’nı halk seçti o da görevini yapmaya devam edecek.

"TÜRK MİLLİYETÇİSİ BİAT ETMEZ"

Hiç tanımadıkları için yanılıyorlar, ülkücü hareket Türk Milliyetçileri bu ülkenin kurucu iradesinin temsilcisidir. Şimdi öyle olduğu için bu insanlarda biat kültürü olmaz. Rahmetli Başbuğ’un fikir danıştığı önemli edepli bir harekettir. Bu siyasi partinin sahibi Başbuğ’dur buna rağmen ikna edemediği fikrinden vazgeçmiştir. Şimdi yeni dönemde ben bir öneride bulundum Bahçeli’ye, Milliyetçileri toplayın bir oy kullandırın ‘başkanlık doğru mudur, değil midir?’ Ben müdahil olmayacağım dedim. Neye göre bu başkanlık sistemi gündeme getirildi.

Bir gerekçe Cumhurbaşkanı suç işliyor biz buna engel olamıyoruz bunu hukuki hale getirmeliyiz. Asıl vahim olanı şu inşallah Cumhurbaşkanı bu programdan haberdardır. Cumhurbaşkanını suç işlediğini kendi partisi kabul etti. Allah insana ahmak dost vermesin. Sonra bir başkan yardımcısı dedi ki bir erken seçimi engellemiş oldu. Şimdi o genel başkan yardımcısı bahçeliye yakın biridir. İkinci gerekçe bir erken seçime karşı sistemi değiştirmek. Sonra aradan zaman geçti ve beka sorunu gündeme getirildi.

Bize terörist diyenler terörist ile masaya oturmuştu. Oslo’da Habur’da neler yaşandı. Dün ak denilene bugün kara deniliyor."