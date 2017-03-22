Akşener dur durak bilmiyor!

MHP Genel Başkan adayı Akşener, bu akşam saat 19.00’da İstanbul Bayrampaşa’da vatandaşlarla buluşacak.

MHP Genel Başkan adayı Meral Akşener’in referandum kapsamında yaptığı bilgilendirme toplantıları devam ediyor.

Birçok ilde valilik engellemeleriyle karşılaşan, afişleri sökülen Akşener bu akşam İstanbullu vatandaşlarla bir araya gelecek. Akşener, Bayrampaşa Saray Düğün Salonu’nda saat 19.00’da katılacağı toplantıda “Milliyetçilerin ‘hayır’ deme nedenlerini ve başkanlık sisteminin tehlikelerini” anlatacak.