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Akşener, Muğla’ya gidiyor

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Akşener, Muğla’ya gidiyor
MHP Genel Başkan Adayı Akşener, 16 Nisan’da yapılacak olan yeni Anayasa değişikliği referandumu öncesi ‘Hayır’ çalışmalarına kaldığı yerden devam ediyor. Akşener, 5 Mart Pazar günü Muğla’da vatandaşlarla bir araya gelecek.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Adayı Meral Akşener, ‘Milli İradenin Önemi’ başlıklı konferanslarına kaldığı yerden devam ediyor.

İstanbul’da Avcılar’da yaptığı salon toplantısı yoğun ilgiden açık hava mitingine dönüşen Akşener’in son durağı Muğla.

16 Nisan’da düzenlenecek olan yeni Anayasa değişikliği referandumuna az bir süre kala, vatandaşlara ‘Neden Hayır?’ denilmesi gerektiğini anlatacak.

Program, 5 Mart 2017 Pazar günü, saat 14.30’da Gazi Mustafa Kemal Atatürk Merkezi’nde düzenlenecek. 

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