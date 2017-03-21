Akşener: "Nevruz Türk'ün bayramıdır!"

Valilik tarafından programı engellenen MHP Genel Başkan adayı Akşener, Niğde'de vatandaşlara hitap etti. Akşener'in konuşmasının ardından toplantının yapıldığı yere gelen bir grup, toplantıyı sabote etmeye çalıştı.

MHP Genel Başkan adayı Meral Akşener, referandum kapsamında gerçekleştirdiği toplantılarına Niğde'de devam etti.

Niğde Valiliği'nin tüm engelleme çalışmalarına rağmen vatandaşlarla bir araya gelen Akşener, referandumda neden 'hayır' dediğini anlattı. Akşener, Nevruz bayramı dolayısıyla Türk töresini de yerine getirerek, örs üzerinde demir dövdü.

PROVOKASYON GİRİŞİMİ

Binlerce kişinin katıldığı programısabote etmek isteyen bir grup, Bahçeli lehine sloganlar attı. Akşener'i desteklemeye gelen binlerce kişinin tepki gösterdiği gruba polis engel oldu. Bunun üzerine uzaktan slogan atan grup, olaysız bir şekilde dağıldı.

İşte Akşener'in konuşmalarından öne çıkanlar:

NEVRUZ TÜRK'ÜN BAYRAMIDIR

Nevruz Türklerin Ergenekon'dan çıkışını temsil eden bir bayramdır. Şimdi PKK paçavralarıyla kutlanıyor. Bugün Nevruz sebebiyle toplantımız iptal edildi.

Devletin Valisi, devletin Valisi olmalıdır. İktidarın Valisi olduğunda işler değişir. Biz ne yapacaktık? Referandumda ‘hayır’ diyen Meral Akşener olarak, neden ‘hayır’ dediğimizi sizlerle paylaşacaktık. Yapılmadık engelleme, tehdit kalmadı.

BURADA TERÖRİST YOK

Başbakan bize terörist diyor. Burada Oslo’da, Dolmabahçe’de teröristlerle el sıkışan var mı? Burada Habur’da teröristleri karşılayan var mı? Sayın Başbakan burada terörist yok. Size o sözlerinizi misliyle iade ediyorum.

Bize hain diyorlar. Enver Paşa'nın bir sözü var. 'Korkaklar hain olur' diyor. Aranızda korkak var mı? Hayır. Burada hain de yok sayın Başbakan.

SELÇUKLU COĞRAFYASINDA KONUŞMAMIZI ENGELLEMEYE ÇALIŞIYORLAR

Bizlere eğer konuşma izni verilmiyorsa yazıklar olsun. Çünkü ben kişisel olarak Almanya ve Hollanda'nın davranışından son derece rencide olduğum için Almanya ve Hollanda'daki programlarımı iptal etmiştim. Ama gel gör ki Selçuklu coğrafyasında bizi engellemeye çalışıyorlar.

YOLA ÇIKTIK MI GERİ DÖNMEYİZ

Rumeli göçmeni bir ailenin çocuğuyum ben. İktidar sahiplerine sesleniyorum; rahmetli ananem derdi ki: Sabrımız sonsuzdur, saygımız sonsuzdur. Ama yola çıktık mı geri dönmeyen insanlarız biz. Binlerce Niğdeli burada. Hepsinden Allah razı olsun.

Demirden korksak trene binmeyiz dediğimiz için buradayız. Siz de yasaklara karşı koydunuz. İnşallah 16 Nisan günü 'hayır' diyeceğiz.

Vatanımız sağ olsun! İlelebet var olsun! Milletime yar olsun! Yılmayacağız! Yıkılmayacağız! Başaracağız! Başaracağız! Başaracağız!

Allah'a emanet olun.