Akşener örnekleriyle anlattı: Resmen rejim değişikliğidir

Dün birincisini yayınladığımız Meral Akşener söyleşisinin 2. bölümünde "Cumhuriyet rejimi değişiyor mu? Cumhurbaşkanının prangaları neler? Bahçeli neden değişti? Başkanlık sonrası eyaletler oluşur mu? 18 yaşında milletvekili olunmasına karşı mısınız? Ve sandık güvenliği nasıl sağlanır?" sorularının yanıtlarına yer veriyoruz.

- Neden hayır diyorsunuz? Cumhuriyet rejimi duruyor diyorlar biz nasıl bir Cumhuriyet olacağız bu değişiklerle?

Akşener: Bu resmen rejim değişikliğidir.2013'te AKP'nin Anayasa Komisyonu'na getirdiği direkt başkanlık sistemini ön geren başkanlık sistemi yasa tasarısı bugünkünden daha iyiydi. Çünkü en azından partisiyle ilişkisini kesiyordu başkan olacak kişinin bu seferki parti başkanı olarak kalmasıyla seçiliyor.

Buradaki özne Sayın Cumhurbaşkanı değil. Var sayalım ki anayasa referandumda kabul edildi ve ben başkanlığa seçildim. Şimdi size neden ''Hayır'' dediğimi örnekle anlatayım:

Partimin il başkanlarıyla bir toplantı yapacağım oradan çıkıp geleceğim HSYK'yı atayacağım, oradan geleceğim rektörlerimizi atayacağım bütün bürokrasiyi ve bakanları atayacağım, milletvekillerini ben tespit edeceğim ve Anayasa Mahkemesi üyelerini atayacağım.

Sayın Cumhurbaşkanı'nın Başkan olmasından ziyade bu sistemin yanlışlığı üzerinde çok sert bir itirazımız var.

Bu sistemde sadece Cumhuriyetin adı kalır ve orda oturan şahsı doğal olarak tek adamlığa oradan da diktatörlüğe götürür. Şöyle örnek vereyim 1938'de Almanya' yı İkinci Dünya Savaşı'na götüren neden Hitlerin KHK'larla yönettiği Almanya'dır.

- Cumhurbaşkanı prangalarının çözülmesini istiyor. Nedir bu prangalar?

Akşener: İlginç olanı şu. 2002 ve 2007 arasında Sayın Ahmet Necdet Sezer var, diyelim ki iki başlılık var ama ondan sonrasını anlayabilmiş değilim. 2007-2014 arasında Sayın Abdullah Gül hangi yasa tasarısına hayır dedi? Muhalefet hangi yasa tasarısına karşı çıkabilmiş?

Biz 15 aydır kurultay yapmaya çalışıyoruz canımız çıktı. AKP iki genel başkan değiştirdi böyle bir sistemin içinde. Hadi diyelim içeride bir pranga yok dışarıda bir pranga olduğunu var sayalım bu prangaları Sayın Cumhurbaşkanı tek adam olma hayaliyle çözemez varsa dış politikada prangaları onları ancak Türk milletini bilgilendirerek çözebilir.

Madem prangalar var niye o zaman 2019'da başkanlık seçimi var. Dolayısıyla bu mesele acil prangalı bir iş değil.

- Başkanlık sistemi söylemleri 7 Haziran seçimlerinde oy kayıplarına yol açtı. 1 Kasım'da bu söylem kalktı ve iktidar oldular. Ne oldu da AK Parti ve Bahçeli değişti?

Akşener: Sayın Bahçeli bir atraksiyon yaptı. Dedi ki "Sayın Cumhurbaşkanı hep anayasal suç işliyor biz buna razı değiliz. Anayasanın sınırları içine de çekemiyoruz. Dolayısıyla bu fiili durumu hukuki bir çerçeveye oturtalım."

Sayın Bahçeli'nin bu teklifi getirmesinin arkasındaki birinci gerekçesi sandalyesinin bekasıdır. Sayın Bahçeli ne Türk milletine ne MHP tabanına bu meseleyi izah edemiyor. Çünkü başlangıçta Sayın Cumhurbaşkanını anayasal suç işlemekten kurtarmaktı. Şimdi gerekçe Türkiye'nin bekası oldu.

MHP'yi iktidara taşıyacak bir yol gibi algılanan bu sürecin iktidar tarafından nasıl baltalandığını hakimler eliyle hukuk katledilerek nasıl baltalandığını hep beraber gördük. Zannediyorum ki koltuğunun beka sorununu bu şekilde hallettiği için şimdi de diyet borcunu ödüyor diye düşünüyorum.

- Başkanlık sistemi sonrası Anadolu eyaletlere bölünür mü?

Akşener: Olabilir tabii. Çünkü biz defalarca açılım sürecinin, saçılım sürecine döndüğünü sonra tekrar açılıp saçıldığını gördük.

Peki, bu referandum geçerse PKK yandaşlarıyla anlaşma yapılmayacağının garantisini kim veriyor. Kaldı ki net bir bilgi olarak söylüyorum hem Öcalan'la hem HDP'nin temsilcileriyle el altından bir görüşme var.

HDP destek olmak için bence sandığa gitmeyecek, gittiği takdirde ise evet verecek. Onun dışında, Sayın Hakan Fidan'ın Dubai'de ya da Katar'da FETÖ'nün önemli insanlarıyla görüştüğü ve bu anayasa referandumunda o kesimden de evet oyu geleceğine dair çalışmaların olduğunu basından okudum. Bu nedenlerle bu anayasa geçerse Türkiye bölünür.

- Bu anayasa değişikliği vatandaşın günlük hayatına etki edecek mi? 18 yaşındaki bir gencin vekil olmasına ne diyorsunuz?

Akşener: Biz gençlerimizin 18 yaşında milletvekili olmasına karşı değiliz. Diyelim ki 5 yıl sonra milletvekilliği bitti. 23 yaşında bir genç okulunu bitirmemiş, iş güç sahibi olmamış ne yapacak bu çocuk emekli de olamayacak ne yapacak?

Askerlik konusuna gelince milletvekilinin ayrıcalıklarına erişecek olan genç ile ayni yaşta şehit bir genç nelere sebep olur bilmiyorum.

- Hayır mitingleri yapacak mısınız?

Akşener: Miting yapmayı isteriz fakat OHAL sebebi ile şartlar neyi gösterir onu bilmiyorum. Son yaşadığımız Çanakkale toplantısında karanlıkta aydınlığı aradık. Şimdilerde bir propaganda var ne yaparsanız yapın bunlar evet çıkaracak. Katiyetle yalan. Ben Mühendislik Fakültesi'nde hocaydım öğrencilerim var elektronik bölümünde böyle bir yazılım yok. Yani biri beş göstermeleri imkânsız.

- Seçim hilesi nasıl yapılabilir?

Akşener: Usulsüzlükler sandık başında oyları toplarken yapılır. Bütün halkımızın buna dikkat etmesi lazım. Bu yapılan psikolojik bir harptir: Hayır oyu verecek vatandaşları sandıktan uzak tutmaya çalışıyorlar. Ocak ayında yaptırdığım ankete göre %56 hayır %37 evet ve gerisi de kararsız seçmendir. MHP seçmeninin %80'ni hayır diyecek diye tahmin ediyorum. Ben HDP'nin sandığa gitmeyerek destek vereceğini düşünüyorum ki giderlerse de evet vereceklerine inanıyorum.

Ben milletimin ferasetine irfanına sağduyusuna inanıyorum ülkenin gerginliğin önüne geçilmesi adaletin tesir edilmesi için ekonominin düzelmesi için Hayırda hayır vardır diyoruz. İnşallah niyetimiz Hayır olur akıbetimizde hayır olacak.