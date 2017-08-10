"Akşener, özellikle yıpranmış isimlerle değil genç isimlerle yola çıkmak istiyor!"

Gazeteci Zeyrek, Meral Akşener'in Kasım ayında ilan edeceği yeni partinin saflarına yeni isimler katmaya çalıştığını, özellikle yıpranmış isimlere değil genç isimlere yöneldiğini söyledi.

Hürriyet Gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, Meral Akşener'in "Kasım ayında ilan edeceği yeni partinin saflarına yeni isimler katmaya çalıştığını" söyledi. Akşener için "Özellikle de gençlere yöneliyor" diyen Zeyrek, "Geçmişte siyasette adını duyurmuş, yıpranmış, şu sıralar geri planda kalmış isimler yerine, merkez siyasetle ilgilenen, demokrat, liberal, ülkenin geleceğinde söz sahibi olmak isteyen eğitimli, donanımlı gençlerle yola çıkmak istiyor" ifadesini kullandı.

Hürriyet'te Deniz Zeyrek'in "Seçime hazırlık başladı" başlığıyla (10 Ağustos 2017) yayımlanan yazısından ilgili kısım şöyle:

Akşener'in arayışı

Siyasetin mevcut fotoğrafını değiştirebileceği iddia edilen Meral Akşener de pek ortalarda yok.

İsmini haberlerde pek görmüyoruz. Sadece bir şeylere tepki gösterdiğinde gündeme geliyor. En son “Yeni bir devlet kurduk” diyen AK Partili Ayhan Oğan için “Ciddiye almayın” diye twit atmıştı.

“Çok şey yapıyoruz, medya görmüyor” derler diye, yakınlarına sordum. Kasım ayında ilan edeceği yeni partinin saflarına yeni isimler katmaya çalıştığını söylediler.

Özellikle de gençlere yöneliyor. Geçmişte siyasette adını duyurmuş, yıpranmış, şu sıralar geri planda kalmış isimler yerine, merkez siyasetle ilgilenen, demokrat, liberal, ülkenin geleceğinde söz sahibi olmak isteyen eğitimli, donanımlı gençlerle yola çıkmak istiyor.

İster 2018’de olsun, ister 2019’da... Yapılacak üç seçim de bıçak sırtında. Zafer “Yüzde 50 artı 1” şartı nedeniyle artık kimse için cepte değil.

Ve siyaset arenasından gelen sinyallere bakılırsa, sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan bunun farkında..