Bugünkü YENİÇAĞ »

"Akşener, özellikle yıpranmış isimlerle değil genç isimlerle yola çıkmak istiyor!"

»
"Akşener, özellikle yıpranmış isimlerle değil genç isimlerle yola çıkmak istiyor!"
Gazeteci Zeyrek, Meral Akşener'in Kasım ayında ilan edeceği yeni partinin saflarına yeni isimler katmaya çalıştığını, özellikle yıpranmış isimlere değil genç isimlere yöneldiğini söyledi.

Hürriyet  Gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, Meral Akşener'in "Kasım ayında ilan edeceği yeni partinin saflarına yeni isimler katmaya çalıştığını" söyledi. Akşener için "Özellikle de gençlere yöneliyor" diyen Zeyrek, "Geçmişte siyasette adını duyurmuş, yıpranmış, şu sıralar geri planda kalmış isimler yerine, merkez siyasetle ilgilenen, demokrat, liberal, ülkenin geleceğinde söz sahibi olmak isteyen eğitimli, donanımlı gençlerle yola çıkmak istiyor" ifadesini kullandı.

Hürriyet'te Deniz Zeyrek'in "Seçime hazırlık başladı" başlığıyla (10 Ağustos 2017) yayımlanan yazısından ilgili kısım şöyle:

Akşener'in arayışı

Siyasetin mevcut fotoğrafını değiştirebileceği iddia edilen Meral Akşener de pek ortalarda yok.

İsmini haberlerde pek görmüyoruz. Sadece bir şeylere tepki gösterdiğinde gündeme geliyor. En son “Yeni bir devlet kurduk” diyen AK Partili Ayhan Oğan için “Ciddiye almayın” diye twit atmıştı.

“Çok şey yapıyoruz, medya görmüyor” derler diye, yakınlarına sordum. Kasım ayında ilan edeceği yeni partinin saflarına yeni isimler katmaya çalıştığını söylediler.

Özellikle de gençlere yöneliyor. Geçmişte siyasette adını duyurmuş, yıpranmış, şu sıralar geri planda kalmış isimler yerine, merkez siyasetle ilgilenen, demokrat, liberal, ülkenin geleceğinde söz sahibi olmak isteyen eğitimli, donanımlı gençlerle yola çıkmak istiyor.

İster 2018’de olsun, ister 2019’da... Yapılacak üç seçim de bıçak sırtında. Zafer “Yüzde 50 artı 1” şartı nedeniyle artık kimse için cepte değil.  

Ve siyaset arenasından gelen sinyallere bakılırsa, sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan bunun farkında..

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
AKP'de 4 il başkanı görevi bırakma kararı aldı!AKP'de 4 il başkanı görevi bırakma kararı aldı!"Akşener, özellikle yıpranmış isimlerle değil genç isimlerle yola çıkmak istiyor!""Akşener, özellikle yıpranmış isimlerle değil genç isimlerle yola çıkmak istiyor!"Yandaş yazardan: "MHP'ye hesap verecek halimiz yok, vakurlu olun"Yandaş yazardan: "MHP'ye hesap verecek halimiz yok, vakurlu olun"Karamollaoğlu: Gerçek gündem çöken ekonomi!Karamollaoğlu: Gerçek gündem çöken ekonomi!"Yeni parti ekim sonunda kurulacak, kimler yer alacak?""Yeni parti ekim sonunda kurulacak, kimler yer alacak?"Sinan Oğan MHP'den umutlu!Sinan Oğan MHP'den umutlu!AKP'li isimler birbirine girdiAKP'li isimler birbirine girdiSosyal medya Akşener'i istiyor!Sosyal medya Akşener'i istiyor!Emniyet'ten Bülent Tezcan'ın iddialarına cevapEmniyet'ten Bülent Tezcan'ın iddialarına cevapFETÖ sanığı Tuğamiral: Eşeklik yaptım, utandırmayınFETÖ sanığı Tuğamiral: Eşeklik yaptım, utandırmayın
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti