Akşener: Yeni parti için hızlandık

Kasım ayında kuruluşu tamamlanacak olan yeni parti konusunda son bilgileri almak için Genel Başkanlığı üstlenecek Meral Akşener'i aradım.

Bugüne kadar son derece tedbirli konuşan Akşener'in kararlı, heyecanlı, yüksek moralli ve ilk kez çok da umutlu olduğunu anladım.

"Çok hızlandık, önemli adımlar attık, atmaya da devam ediyoruz" diye bir solukta özetledi yeni parti konusundaki gelişmeleri.

Kurucular Kurulu konusunda Prof. Dr. Ümit Özdağ ile birlikte çalıştıklarını vurgulayan Akşener çalışmalarının çok olumlu karşılandığını ve her çevreden geniş ve önemli destekler aldıklarını vurguladı.

Türkiye genelinde örgütlenme aşamasına henüz başlamadıklarını belirten Akşener, "sağlam ve güvenli adımlar atmak için önce partinin resmi kuruluşunu resmen tamamlayacak sonra da örgütlenmeyi tamamlayacağız" dedi.

Partilerin Kurucular Kurulu bir binanın temeli gibidir. Temel sağlam olursa bina da elbette çok sağlam olur. Her türlü siyasi hücuma, depreme karşı çok dayanıklı ve güçlü olur.

Gerek Akşener'in gerekse Özdağ hocanın siyasi deneyimi anlaşılan yeni partiye çok güçlü şekilde yansıyacak.

Kurucular Kurulu kadar önemli diğer bir konu ise elbette yeni partinin kuruluş programında yer alacak siyasi, hukuki, sosyal, güvenlik ve ekonomik gibi iç ve dış politikalarda yer alacak konularda vatandaşlara sunulacak partinin hedefleri olacaktır.

Parti tüzüğü bilindiği gibi siyasi partiler yasası çerçevesinde belli sınırlar içerisinde oluşuyor.

Partiler programları ile vatandaşlara nasıl bir Türkiye oluşturmayı hedeflediklerini açıklıyorlar ve bir anlamda da yapacaklarını taahhüt ediyorlar.

İşte bu çerçevede kurucular kurulu da parti programı da yurt genelinde örgütlenmesi de yeni parti açısından büyük önem taşıyor.

Meral Hanım'ı tanıyan ve hedeflerini bilen bir gazeteci olarak yeni partinin sadece MHP küskünlerine değil, AKP, CHP, DYP, ANAP gibi her partinin seçmenlerine hatta seçimlerde oy kullanmayan seçmenlere de kucak açacak bir parti hedeflediğini söyleyebilirim.

Daha açık yazayım Meral Abla Türkiye sevdalısı olarak yeni bir partinin genel başkanı olmakla kalmayıp kilitlenen alternatifsiz Türk siyasetinin kilidini açacak yeni lider olarak Türkiye'yi kucaklayacaktır.

Peki, bu durumda Meral Hanım'ın işi kolay mı olacaktır?

Öncelikle şunu vurgulamak gerekir ki Prof. Dr. Ümit Özdağ gibi bir stratejist Meral Akşener ile birlikte yeni parti kuruluşundaki en önemli değerdir. Meral Hanım için çok büyük şanstır.

Son söz olarak vurgulamam gerekir ki; Yeni Parti, Türk siyasetine yeni bir heyecan getirecek ve vatandaşların büyük teveccühünü, desteğini kazanacaktır.