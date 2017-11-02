Akşener, yerel seçimlerde ittifaklara kapı araladı

İYİ Parti lideri Akşener, Ahlat’ta bir apartman dairesinde kiraladığı 3 oda 1 salon’luk evde basın mensuplarını ağırladı. Misafir ettiği gazetecilere çay ikramı yapan Akşener, gündemle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Ahlat’ta evinde gazetecileri ağırlarken Ahlat’ın İsviçre kadar güzel bir yer olduğunu ama turizm açısından yeterince değerlendirilemediğini kaydetti.

Akşener, evin Koray Aydın’ın eşi ile Halil İbrahim Oral’ın eşi tarafından kiralanıp içinin döşendiğini belirterek komşuları da mutfağa doldurduğunu söyledi. Akşener 11 Kasım’da da İYİ Parti genel merkezinin Ankara’da açılacağını duyurdu.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA EDİRNE

Akşener, önümüzdeki hafta da Edirne merkez olmak üzere Trakya’yı ziyaret edeceğini bildirdi. Akşener, “Her hafta sonu bir ile gideceğiz. Ondan sonraki hafta da tam zıttı bir bölgeye gideceğiz” diye konuştu.

"ERDOĞAN'IN 'MERHABA' DİYECEK SİYASET ADAMI KALMADI"

Bugüne kadar 19 ev değiştirdiğini Ahlat’taki evinin 20’inci olduğunu anlatan Akşener annesinin vefatından sonra Ankara’da ev tutmadığını devamlı polis evinde kaldığını, en son polis evinde yer olmaması nedeniyle otellerde konakladığını fakat iktidar baskısı yüzünden bazı otel müdürlerinin de, “Rica etsek burada kalmazsanız” temennileri ile karşı karşıya kaldığını ifade etti. Akşener kendisiyle birlikte eski DYP’li Bakanlar Rıza Akçalı ve Nevzat Ercan’ın Erdoğan’ın hapis sürecine karşı çıktıkları için tazminat cezası ödediğini hatırlatarak şunları söyledi:

“Sayın Erdoğan’ın bu işleri takip ettiğini sanmıyorum. Aşağıdaki adamlar çift satır kıyma yapınca yaranacaklarını zannediyorlar.”

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın sert diline dikkat çeken Akşener, “İhtiyacın olduğunda merhaba diyecek siyaset adamı kaldığını sanmıyorum. Aşağıdaki takım da bireysel öfkelerini yükseltti” dedi.

Deniz Baykal’ın Erdoğan’ın siyaseten önünü açtığını hatırlatan Akşener, bunu da demokrasi açısından bakıldığında doğru bulduğunu kaydetti. Akşener, “Ama bugün bakarsanız parmağını kaldıracak adam kalmadı” şeklinde konuştu.

"KİM BANA FETÖ'CÜ DİYORSA O FETÖ'CÜDÜR"

Hakkındaki “FETÖ”cü isnatlarına da değinen Akşener şunları dile getirdi:

“Kim bana FETÖ üzerinden hakaret ediyorsa bilin ki o FETÖ’cüdür. Ben bu ülkede turnusol kâğıdıyım. Bizim köye gidelim köyde FETÖ’cü yok. Benim sülalemde hiç yok. Sonra da karşı taraftaki damatları toplayacağız ben damatları sayacağım. Ben meydan okuyorum; sülalem damatlar…”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin geçtiğimiz Salı günü grup toplantısındaki İYİ Partiye yönelik ağır eleştirilerin hatırlatılması üzerine Akşener şöyle konuştu:

"BAHÇELİ KİME HAKARET EDERSE ONUNLA DOST OLUYOR"

“Devlet Bahçeli en ağır lafları, en çok galiz hakaretleri kime ederse sonra en yakın dost onlarla oluyor. Sadece bir tespiti paylaştım. Önemli olan söz söylemek değil esas olan söylediğin sözü yerine getirmektir. Ben 24 yılda bunu öğrendim.”

Parti kapatılma iddialarının hatırlatılması üzerine bir planı olup olmadığı sorulan Akşener, “İYİ Parti kurulamayacak diyenler vardı. Bugün kuruldu. Benzeri bir bu durumda ne yapacağımı biliyorum” dedi.

İYİ Partiye yeni isimler katılıp katılmayacağı ve grup kurulma olasılığı üzerine de Akşener, “Burada biz gömlek çıkarmıyoruz. Ortak paydamız vatanseverlik hizmet aşkı. Telaş ve heyecan içinde grup kurma talebimiz yok. Uyum yasaları daha çıkmadı. Grup kurma sayısını 30’a çıkardılar. Manası kalmaz” diye değerlendirdi.

"İTTİFAKA KAPALI DEĞİLİZ"

İYİ Parti lideri Meral Akşener, ”Yerel seçimlerde ittifak düşünüyor musunuz?” şeklindeki bir soruya da, İYİ Parti'de her sabah Başkanlık Divanı'nın toplanacağına ve her konunun istişare edilerek karara bağlanacağına vurgu yaptı. Akşener, “Hiçbir şeye kapalı değiliz. Hayır diye alınmış bir kararımız yok. Ben 15 Temmuz 2018’de erken genel seçimin ve cumhurbaşkanlığı seçiminin yapılmasını bekliyorum. Genel seçimler yerel seçimlerin önüne alınacak diye öngörüyorum” dedi.