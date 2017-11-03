Akşener'den ittifak açıklaması

Meral Akşener, Kılıçdaroğlu ile görüşüp ittifak konusunda anlaştığı iddialarına çok sert tepki gösterdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ahlat’taki programına devam ediyor. Bu sabah Ahlat’lı kadınlarla kahvaltıda buluşan Akşener, etkinlik sonrası Van Gölü kenrında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Akşener, dün akşam bir televizyon kanalında Kılıçdaroğlu ile görüştüğü ve yerel seçimlere katılamayıp CHP ile ittifak yapacağı iddialarına çok sert tepki gösterdi.

Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile en son Ramazan ayındaki iftarda bir araya geldiklerini ve bunun dışında herhangi bir görüşme yapmadıklarını söyledi.

İddiaların asılsız olduğunu vurgulayan Akşener, henüz bir haftalık parti olarak bu kadar çok konuşulmalarından da mutlu olduğunu belirtti.

İşte Akşener’in açıklamalarından önce çıkanlar:

"Kesinlikle böyle bir iddia yalandır. Ama dün siz bana bir soru sordunuz dediniz ki yerel seçimlerde bu sadece CHP’yi kastetmediğinizi biliyorum Saadet Parti var, Demokrat Parti var ve hepimiz biz ‘hayır’a çalıştık. İşbirliği söz konusu olabilir mi dediniz ben de, ‘bugünden böyle bir şeye evet veya hayır demek mümkün değil yani günü geldiğinde insanlar birbiriyle konuşur’ dedim. Bu kadar açık söyledik. Eğer bu sorudan benim verdiğim bu cevaptan Sayın Hacır böyle bir kanaate varmışsa bunun kabul edilebilir bir yönü yok. Ama kesin bilgi olduğunu iddia etmiş bu kesin bilgiyi kendisine getiren ne bir. Bir gazetecinden haber kaynağını öğrenmek gibi bir talebim olamaz benim. Ama bu haber kaynağını doğru kontrol etmesi lazım. Demek ki bu manipülatif bir bilgi kaynağıymış. Dolayısıyla kesinlikle böyle bir şey yok. Yahu daha bir haftalık partiyiz bu hesapları yapacak zamanımız yok. Partimiz kuruldu meydan dayağına, yaylım ateşine tutuldu. Bütün televizyon programlarında önce İYİ Partinin güneş amblemi sonra İYİ ismi arkasından tutar mı tutmaz mı…

Ben zaten televizyona zap yaptım her kanalda İYİ Parti konuşuluyor. Ama en ilginci de araştırma yapmış olan şirket sahipleri. Vallahi psikiyatrist tavsiye ediyorum. Bu kadar sinirli asabi tavır olabilir mi? Ağız burun kayıyor hepsinde. Çok düşük bulabilir, bize şans vermeyebilir ben bunların hepsini saygı ile karşılıyorum. Ama asabiyetle kavga eder gibi küçümseyerek ve şahsımı hedef alarak hayret içinde kaldım. Dolayısıyla her gün bizim reklamımızı yapıyor bu arkadaşlar. Allah onlardan razı olsun. Müthiş bir duyuru yapıyorlar biz nasıl olsa yer bulamıyoruz bari kötü propaganda üzerinden reklamımız oluyor duyuru oluyor."