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Akşener'den Bostancı'dan 'hayır' diyecek

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Akşener'den Bostancı'dan 'hayır' diyecek
MHP Genel Başkan adayı Akşener, Bostancı'dan 'hayır' diyecek. İstanbullularla saat 20:00'de bir araya gelecek olan Akşener, burada neden 'hayır' denilmesi gerektiğini anlatacak.

MHP Genel Başkan adayı Meral Akşener 'Milli İradenin Önemi' konferanslarına İstanbulda devam edecek...

İstanbullu vatandaşlarla bir araya gelecek olan Akşener, 'hayır'ın önemini ve nedenlerini anlatacak. 28 Mart Salı günü Bostancı Gösteri Merkezi'nde meydanında gerçekleşecek program, saat 20.00'de başlayacak.

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