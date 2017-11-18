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Aksünger: “Bu dava Türkiye’nin sopası olacak”

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Aksünger: “Bu dava Türkiye’nin sopası olacak”
Reza Zarrab davasını ABD’de izleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger, “Bu dava Türkiye’nin sopası olacak” diye konuştu.

Reza Zarrab davasını yakından takip eden Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger, "“Bu dava Türkiye’nin sopası olacak” ifadelerini kullandı.

İşte Aksünger'in açıklamalarından öne çıkanlar:

KAYIP DEĞİL

Zarrab kayıp değil, konuşmuş, itiraflarda bulunmuş ve tanık korumaya alınmış olabilir. Avukatlarının Zarrab ile görüşememesi ve nerede olduğunu bilmemesi mümkün değil, görüşemiyorlarsa, bunu Zarrab istemiyordur.

TANIK BİLE OLABİLİR

Jürili yargılamanın başlayacağı 27 Kasım'daki duruşmada Zarrab'ı tanık olarak bile görebiliriz. Savcılıkla anlaştığı gibi bir görüntü var. Yüzde 90 ihtimalle yaşananlar buna işaret ediyor.

AÇIK KAYNAK

 Dava 2 yıldır sürüyor. ABD yargı sisteminde dava dosyasındaki bilgiler, açık kaynak olarak bakanlığın sitesinde yayınlanıyor. Anlaşmalı davalarda ise ek iddialara savunma yapılmıyor. Aynı davada yargılanan Hakan Atilla'nın avukatları her türlü bilgi paylaşımında bulunurken Zarrab'ın avukatları bu bilgileri paylaşmadı. Zarrab'ın üzerine siyah bir tül çekiliyor.

FETÖ MANİPÜLASYONU

Neden Reza'ya gösterilen ilgi Halk Bankası'na, Hakan Atilla'ya gösterilmiyor. Burada Türkiye'yi mahkum etmek istiyorlar. FETÖ'nün manipülasyonu var. Bazı isimler dosyadan ayıklanmış. Bu dava Türkiye'ye karşı bir sopa gibi kullanılmak isteniyor.

ABD MEDYASI AÇIKLADI: ZARRAB İTİRAFÇI OLDU

ABD'li basın kuruluşu NBC'nin internet sitesinde yer alan haberde, İran ve Türkiye vatandaşı işadamı Reza Zarrab'ın New York'ta yargılandığı davada savcılıkla işbirliğine başladığı iddia edildi. İddia, soruşturma konusunda bilgi sahibi olan iki kaynağa dayandırıldı. Haberde, Zarrab'ın hapisten çıkarıldığı ve savcılık makamı ile görüşmeye başladığı söylendi. NBC haberinde, “Savcılık Zarrab'dan Türkiye hükümeti ile görevden alınan Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn arasındaki bağlara dair bilgi talep edebilir” denildi.

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