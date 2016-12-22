Ali İsmail Korkmaz davasında karar onandı

Ali İsmail Korkmaz davasında 2 polise verilen 10'ar yıllık hapis cezası Yargıtay tarafından onandı.

Yargıtay tarafından daha önce usul yönünden bozulan, Gezi Parkı eylemlerinde üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz'ın dövülerek öldürülmesi davasına ilişkin dosya, Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesince usul eksiklerinin giderilmesinin ardından yeniden Yüksek Mahkemeye geldi.

Sanıklardan Mevlüt Saldoğan ve Yalçın Akbulut'un cezasının 10 yıl ve üzerinde olması nedeniyle bu kişiler yönünden temyiz duruşması yapılmıştı. Duruşmada sanık avukatlarını dinleyen heyet, dosya üzerindeki temyiz incelemesini tamamlayarak kararını açıkladı.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, sanık polis memuru Saldoğan'a verilen 10 yıl 10 ay, sanık polis memuru Akbulut'a verilen 10 yıl hapis cezası ile diğer sanıklara verilen hapis cezalarını onadı.