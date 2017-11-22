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Alman basını yazdı: Dünyaya rezil olduk!

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Alman basını yazdı: Dünyaya rezil olduk!
Almanya'da yayın yapan gazeteler, dünyanın takip ettiği koalisyon görüşmelerinden sonuç çıkmamasını "rezalet" olarak nitelendirdi.

Seçim politikalarını Türkiye düşmanlığı üzerine kurarak oy toplamaya çalışan Alman siyasiler, seçimlerin ardından kendi dertlerine düştü.

Almanlar, 1 ay boyunca koalisyon görüşmelerini sürdürdü ancak sonuç çıkmadı. Ülkede yayın yapan gazeteler, Almanya'nın daha önce böyle bir durum içerisine düşmediğine dikkat çekti.

SCHULZ HEDEFTEKİ İSİM OLDU

Ülkede yayın yapan Mittelbayerische Zeitung gazetesinde çıkan haberde; Martin Schulz'un koalisyonu reddeden tavrı sert bir dille eleştirildi.

'TAMAMEN REZALET'

"Schulz koalisyona katılmayı reddeden tavrından vazgeçmeli. Bunu ülkeye duyduğu sorumluluk nedeniyle yapmalı." ifadelerinin kullanıldığı haberde; durumun dünya ülkeleri tarafından yakından takip edildiği ve yaşananların bir rezalet olduğu belirtildi.

Haberin detaylarında, "Jamaika koalisyon görüşmelerinin rezil bir biçimde bitmesinin ardından Sosyal Demokrat Parti üzerinde koalisyon görüşmelerini uzun süre reddedememe ve belki de yeniden büyük koalisyona gitme baskısını artırıyor."ifadeleri kullanıldı.

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