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Altında tarihi rekor

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Altında tarihi rekor
Hafta başındna beri dolar ve eurodan gelen rekor haberleri ile altın fiyatları da gerilerek rekor tazeledi.

Pazartesi gününden itibaren gerilen dolar ve euronun TL karşısında üstüste rekorlar kırması ile altın fiyatlarından da tarihi rekorlar görülmeye devam ediyor. Gram altın tarihi rekorunu 151,6 seviyesine taşıdı. Kapalıçarşı'da Cumhuriyet altınının fiyatı da bin TL'yi aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.
Altının gram fiyatı, rekor kırması ile Kapalıçarşı'da çeyrek altın 247, Cumhuriyet altını 1.010 liradan satılıyor. 

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