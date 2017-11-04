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Arda Turan transferinde flaş gelişme!

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Arda Turan transferinde flaş gelişme!
Tudor’un da onay vermesinin ardından Galatasaray, Arda Turan’ı almak için harekete geçecek. Başkan Özbek ve kurmayları, milli arada yıldız futbolcunun kulübü Barcelona ile pazarlıklara resmen başlayacak.

Sezon başında yaptığı transferlerle tekrar şampiyonluğun en güçlü adayı olmayı başaran Galatasaray’da Başkan Dursun Özbek, mutlu sona ulaşmak için devre arasında da boş durmayacak.

Özbek’in listesindeki ilk isim, Barcelona’da bu sezon forma bulmakta zorlanan Arda Turan. Hafta içinde Florya’ya giden ve takıma moral veren Özbek, teknik direktör İgor Tudor’a, “Devre arasında Arda’yı almayı düşünüyoruz. Sen ne dersin hocam” demiş ve “Kesinlikle çok isabetli olur” cevabını almıştı.

İşte bu sözlerin ardından Sarı- Kırmızılı yönetimin harekete geçtiği öğrenildi. Alınan bilgiye göre Özbek ve kurmaylarının, milli arada Barcelona kulübünün kapısını çalacağı ve Arda için pazarlıklara resmen başlayacağı ifade edildi.

BARÇA BU KEZ DAHA SICAK

Elbette Cim Bom’un şu anki birinci önceliği, tecrübeli futbolcuyu sezon sonuna kadar yani 6 aylığına kiralamak olacak. Tudor’un onayının ardından Arda’nın da tekrar yuvaya dönmek istemesinin bu transferi kolaylaştıracağı düşünülüyor. Barça cephesi ise sezon başına göre Aslan’a karşı daha yumuşak bir tavır sergilerken, Çin kulüplerinin tekliflerini de dinlemek istiyor.

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Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
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