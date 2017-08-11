Atatürk'e bir saldırı daha

İstanbul'da bir okulun bahçesinde bulunan Atatürk büstü saldırıya uğradı. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi şahsiyetine yönelik saldırılara bir yenisi daha eklendi. Son olarak Ulu Önder’in büstü, Ümraniye’de saldırıya uğradı. OKULDAKİ BÜSTÜ SÖKTÜ BAŞKA YERE ATTI! Sözcü'den Habip Atam'ın haberine göre olay, Ümraniye Mehmet Akif Mahallesi’ndeki Yukarı Dudullu 75.Yıl Ortaokulu’nda meydana geldi. Sabah saatlerinde okula giden yetkililer, Atatürk büstünün sökülmüş olduğunu gördü. Durum hemen polise bildirildi. İstanbul Emniyeti’ne bağlı Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ihbar üzerine harekete geçti. Büst okul yakınındaki yeşil alanda bulundu. Ekipler şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Güvenlik kamera kayıtları incelendi. Büstü söken kişinin mahallede yaşayan Mehmet T. isimli bir şahıs tespit edildi. Mehmet T., evinde gözaltına alındı. Önce Emniyet’e götürülen şahıs, ifadesinin ardından adliyeye gönderildi.