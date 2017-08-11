Bugünkü YENİÇAĞ »

Atatürk'e bir saldırı daha

»
Atatürk'e bir saldırı daha
İstanbul'da bir okulun bahçesinde bulunan Atatürk büstü saldırıya uğradı. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi şahsiyetine yönelik saldırılara bir yenisi daha eklendi. Son olarak Ulu Önder’in büstü, Ümraniye’de saldırıya uğradı.

OKULDAKİ BÜSTÜ SÖKTÜ BAŞKA YERE ATTI!

Sözcü'den Habip Atam'ın haberine göre olay, Ümraniye Mehmet Akif Mahallesi’ndeki  Yukarı Dudullu 75.Yıl Ortaokulu’nda meydana geldi. Sabah saatlerinde okula giden yetkililer, Atatürk büstünün sökülmüş olduğunu gördü. Durum hemen polise bildirildi.

İstanbul Emniyeti’ne bağlı Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ihbar üzerine harekete geçti. Büst okul yakınındaki yeşil alanda bulundu. Ekipler şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Güvenlik kamera kayıtları incelendi. Büstü söken kişinin mahallede yaşayan Mehmet T. isimli bir şahıs tespit edildi. Mehmet T., evinde gözaltına alındı. Önce Emniyet’e götürülen şahıs, ifadesinin ardından adliyeye gönderildi.

İlgili Haberler
Kendini bilmez birkaç taraftar
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Samsun Valiliği'nden pankart açıklamasıSamsun Valiliği'nden pankart açıklamasıİzdivaça katılan damat adayı kapkaçtan yakalandıİzdivaça katılan damat adayı kapkaçtan yakalandıIŞİD'e para akmaya devam ediyorIŞİD'e para akmaya devam ediyorAtatürk'e bir saldırı dahaAtatürk'e bir saldırı dahaBakanlık'tan sürücülere uyarıBakanlık'tan sürücülere uyarıDevletin zirvesinden bayram tatili açıklamasıDevletin zirvesinden bayram tatili açıklamasıGökçek: Aylardır Kızılırmak’tan su veriyoruzGökçek: Aylardır Kızılırmak’tan su veriyoruzŞırnak'ta üs bölgesine saldırıŞırnak'ta üs bölgesine saldırıTRT bandrol ücreti cep yakıyorTRT bandrol ücreti cep yakıyorHDP eş başkanlarına PKK gözaltısıHDP eş başkanlarına PKK gözaltısı
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti