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Atatürk'e ölüm fetvası veren şeyhülislamın adı İmam hatip lisesine verildi

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Atatürk'e ölüm fetvası veren şeyhülislamın adı İmam hatip lisesine verildi
Osmanlı’da Damat Ferit hükümetinde şeyhülislam olarak görev yapan ve Kurtuluş Savaşı yıllarında Mustafa Kemal Atatürk’e ölüm fetvası çıkartan Mustafa Sabri’nin adı Tokat’ta yeni açılan bir imam hatip lisesine verildi.

Cumhuriyet'ten Mehmet Menekşe'nin haberine göre, Kurtuluş Savaşı sırasında Atatürk ve Kuvayi Milliye kuvvetleri için ölüm fetvasını kaleme alan Mustafa Sabri'nin adının Tokat'ta yeni açılan bir imam hatip lisesine verildiği ortaya çıktı.

​Yazılı açıklama yapan Eğitim- Sen, okulun isminin derhal değiştirilmesini istedi. Mustafa Sabri'nin adının daha önce Tokat'ta kurulan vakfa verildiği ve emekli öğretmen Hami Karslı'nın açtığı davanın ardından vakfın isminin değiştirildiği ortaya çıktı.

Eğitim Sen Tokat Şubesi Yönetim Kurulu'ndan yapılan yazılı açıklamada, kent merkezinde yeni açılan imam hatip lisesine Mustafa Sabri'nin isminin verilmesine tepki gösterildi. Açıklamada, "Damat Ferit hükümetinde şeyhülislam olarak görev yapan 1869 Tokat doğumlu Mustafa Sabri; Mustafa Kemal için ‘Sultan Osman Oğlunun' makamına geçmek isteyen kişi diyen, aynı zamanda İngiliz Muhipleri Cemiyeti'ne mensup bir kişidir. İstanbul hükümetinin, Anadolu'daki milli mücadele hareketine karşı yumuşak davrandığını savunmuş, Sevr Antlaşması'nın kabulünü ısrarla istemiş hatta bunun için eşinden bile eleştiri almıştır. Milli Mücadele'ye karşı daima olumsuz tutum ve davranışlar içerisinde yer alan Mustafa Sabri, yeni kurulan Türk devletini ve rejimini daima eleştiren, tüm inkılaplara karşı çıkan, Cumhuriyete ve Atatürk'e karşı devamlı kin ve nefret kusan bir kişi olmuştur. Bu kişi Milli Mücadele'nin kazanılmasından sonra önce Yunanistan'a kaçmış ardından Mısır'a geçerek burada ölmüştür. Sonuç olarak, bu kişinin ismi, ilimizde bir Anadolu imam hatip lisesine verilmiştir. İlimizde, ismi okula verilebilecek bir Türk büyüğü, ilim adamı, eğitimci, yazar, veya sanatçı yok mudur?" dendi.

MUSTAFA SABRİ KİMDİR?

İstanbul hükümeti'nden Damat Ferit'in şeyhülislamı olarak görev yaptı. Kurtuluş Savaşı sırasında Mustafa Kemal Atatürk için ölüm fermanı hazırladı. Mustafa Sabri 1922 yılında ise Mısır'a gitti.

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